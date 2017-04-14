بـ 5 خرائط.. أزمة الإسكان تفترس أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - باتت الصعوبات التي تواجه امتلاك المنازل في أستراليا أشد وطأة من ذي قبل، بحسب جون دالي، الرئيس التنفيذي لمعهد غراتان، الذي أجرى دراسة رئيسية حول الإسكان الأسترالي.

وأضاف دالي: "لا شك أن أستراليا في قبضة أزمة إسكان طاحنة تتمثل في عدم توفر مساكن بأسعار معقولة".

وفيما يلي 5 خرائط تثبت خطورة الأزمة في أستراليا:

1- تراجع نسبة الملكية العقارية

بلغت نسبة امتلاك منازل في أستراليا أدنى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية.

وذكر دالي أن تدني النسبة يمثل أكبر برهان على أزمة الإسكان بين الشباب على وجه الخصوص.

وفسر ذلك قائلا: "الأزمة تتمثل أن الشباب أصحاب الدخول المنخفضة ليسوا قادرين على شراء أية منازل في أستراليا، رغم أن ذلك كان متاحا في فترات ماضية".

وتساءل: "كيف أجزمنا بعدم قدرتهم؟"، وأجاب: "لأن الأرقام تقول ذلك".

وتكشف الخريطة اتجاها منحدرا ملحوظا لنسبة امتلاك منازل للفئة العمرية تحت 45 عاما منذ تسعينيات القرن المنصرم، وتسارعت وتيرة الهبوط منذ بداية الألفية الجديدة.

تأخر سن الزواج، وامتلاك منازل في أعمار متأخرة من مظاهر مشكلة الإسكان لدى فئة الشباب في أستراليا.

2- خريطة توضح نسبة ملكية المنازل بحسب الفئة العمرية

وكشف تقرير حديث أعده الاقتصادي سول غسلاكا من معهد "Superannuation Trustees" أنه حتى الذين تمكنوا من الوقوف على سلم العقارات في أستراليا لديهم سيطرة أقل على الأمور أقل من نظرائهم في الأجيال السابقة.

وبحسب الإحصائيات، فإن نسبة امتلاك منازل بدون رهون عقارية انخفضت من 61,7 % عام 1996 إلى 46.7 % عام 2013-14.

وقال إسلاكا: "بكلمات أخرى، منذ 15 عاما كان ثلاثة من كل خمسة أشخاص من ملاك المنازل لا يرتبطون برهن عقاري، لكن الآن أغلبية الملاك باتوا مرتبطين برهن عقاري".

وكنتيجة لذلك، سيضطر العديد من اصحاب المنازل إلى استخدام مستحقات المعاش للتخلص من ديونهم، مما يشكل خطورة مالية عليهم عند تقاعدهم.

3- خريطة توضح مشكلة المبلغ المدفوع مقدما لشراء منزل deposit

الخبير دالي ذكر ان ثمة صعوبات بالغة في توفير الأموال التي ينبغي دفعها مقدما لشراء منزل.

وبحسب تقرير صدر عام 2016، فإن مشكلة المقدمات العقارية تظهر أكثر في سيدني أكثر المدن الرئيسية معاناة من أزمة الإسكان.

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4- خريطة توضح أزمة في تسديد القروض

يحذر الخبراء من أن الانخفاض الحالي في أسعار الفائدة لن يستمر على مستوياته القياسية الحالية، وبالتالي ستتعاظم المخاطر المستقبلية.

بيد أن انخفاض سعر الفائدة نفسه تسبب في زيادة نسبة اللجوء لشراء منازل بنظام الرهن العقاري وبالتالي ارتفعت أسعار العقارات بشكل صاروخي.

5- خريطة توضح كيف يصرف الأستراليون أموالهم

توضح الخريطة ان العائلات الأسترالية الآن مضطرة لإنفاق 20 سنتا من كل دولار في تكاليف مرتبطة بالإسكان، و10 سنتا فقط في الطعام.

وتشير الخريطة إلى أن الأستراليين الآن مضطرون لإنفاق أموال أكثر في التعليم والصحة، وأموال أقل للسيارة والملابس والسلع المنزلية.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا