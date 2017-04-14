- الانتخابات النيابية في لبنان.. ما زال الجدل مستمرا
- ملف مفقودي الحرب في لبنان جرح لا يندمل
- ميقاتي: الإنتخابات وفق القانون النافذ رغم مساوئه أفضل من التمديد
- فوز لتركيا..وسوريا
- بـ 5 خرائط.. أزمة الإسكان تفترس أستراليا
- تقهقر الميليشيات على أكثر من جبهة في اليمن
- من أجل عقلنة مفاهيمنا الثقافية
- "العرب جميعاً دواعش ومجرمون"!.. قالها في قطار ببريطانيا فشاهد ما حصل له
- لزوجة الطائفية اللبنانية
- حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني تعليقاً على نتائج الاستفتاء: الحمد لله
- فيديو مروع ..شاهد لحظة مرور سيارة على طفل صغير
- أوروبا تكتشف "فرشاة أسنان ثورية"
- هل أرعَبَ كيم جونغ أميركا بأسلحة مزيَّفة؟.. شاهد الصاروخ المكسور بأضخم عرض عسكري لكوريا الشمالية النووية
- طاولة للحوار
- بالصور.. أبرز الشلالات في أستراليا
- توقعات الأبراج ليوم April 17, 2017
- «أم القنابل» والسيد الرئيس
- لبنان يدير «محرّكاته» بحثاً عن مَخرج «الفرصة الأخيرة» لقانون الانتخاب
- حدث في مثل هذا اليوم April 17, 2017
- العقوبات الأميركية ضد حزب الله تطال حلفاءه السياسيين
- تأخرت معركة الحديدة.. أم لم تتأخر
- رئيس الزمالك يتهم أعضاء الاتحاد المصري بـ «السرقة»
- مصادر: طروحات لمعالجة الفراغ بتشكيل حكومة عسكرية
- الراعي: ندعو لنقل اللاجئين إلى مناطق آمنة في سورية
- العرب والأتراك - الحلقة الرابعة
بـ 5 خرائط.. أزمة الإسكان تفترس أستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - باتت الصعوبات التي تواجه امتلاك المنازل في أستراليا أشد وطأة من ذي قبل، بحسب جون دالي، الرئيس التنفيذي لمعهد غراتان، الذي أجرى دراسة رئيسية حول الإسكان الأسترالي.
وأضاف دالي: "لا شك أن أستراليا في قبضة أزمة إسكان طاحنة تتمثل في عدم توفر مساكن بأسعار معقولة".
وفيما يلي 5 خرائط تثبت خطورة الأزمة في أستراليا:
1- تراجع نسبة الملكية العقارية
بلغت نسبة امتلاك منازل في أستراليا أدنى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية.
وذكر دالي أن تدني النسبة يمثل أكبر برهان على أزمة الإسكان بين الشباب على وجه الخصوص.
وفسر ذلك قائلا: "الأزمة تتمثل أن الشباب أصحاب الدخول المنخفضة ليسوا قادرين على شراء أية منازل في أستراليا، رغم أن ذلك كان متاحا في فترات ماضية".
وتساءل: "كيف أجزمنا بعدم قدرتهم؟"، وأجاب: "لأن الأرقام تقول ذلك".
وتكشف الخريطة اتجاها منحدرا ملحوظا لنسبة امتلاك منازل للفئة العمرية تحت 45 عاما منذ تسعينيات القرن المنصرم، وتسارعت وتيرة الهبوط منذ بداية الألفية الجديدة.
تأخر سن الزواج، وامتلاك منازل في أعمار متأخرة من مظاهر مشكلة الإسكان لدى فئة الشباب في أستراليا.
2- خريطة توضح نسبة ملكية المنازل بحسب الفئة العمرية
وكشف تقرير حديث أعده الاقتصادي سول غسلاكا من معهد "Superannuation Trustees" أنه حتى الذين تمكنوا من الوقوف على سلم العقارات في أستراليا لديهم سيطرة أقل على الأمور أقل من نظرائهم في الأجيال السابقة.
وبحسب الإحصائيات، فإن نسبة امتلاك منازل بدون رهون عقارية انخفضت من 61,7 % عام 1996 إلى 46.7 % عام 2013-14.
وقال إسلاكا: "بكلمات أخرى، منذ 15 عاما كان ثلاثة من كل خمسة أشخاص من ملاك المنازل لا يرتبطون برهن عقاري، لكن الآن أغلبية الملاك باتوا مرتبطين برهن عقاري".
وكنتيجة لذلك، سيضطر العديد من اصحاب المنازل إلى استخدام مستحقات المعاش للتخلص من ديونهم، مما يشكل خطورة مالية عليهم عند تقاعدهم.
3- خريطة توضح مشكلة المبلغ المدفوع مقدما لشراء منزل deposit
الخبير دالي ذكر ان ثمة صعوبات بالغة في توفير الأموال التي ينبغي دفعها مقدما لشراء منزل.
وبحسب تقرير صدر عام 2016، فإن مشكلة المقدمات العقارية تظهر أكثر في سيدني أكثر المدن الرئيسية معاناة من أزمة الإسكان.
.
4- خريطة توضح أزمة في تسديد القروض
يحذر الخبراء من أن الانخفاض الحالي في أسعار الفائدة لن يستمر على مستوياته القياسية الحالية، وبالتالي ستتعاظم المخاطر المستقبلية.
بيد أن انخفاض سعر الفائدة نفسه تسبب في زيادة نسبة اللجوء لشراء منازل بنظام الرهن العقاري وبالتالي ارتفعت أسعار العقارات بشكل صاروخي.
5- خريطة توضح كيف يصرف الأستراليون أموالهم
توضح الخريطة ان العائلات الأسترالية الآن مضطرة لإنفاق 20 سنتا من كل دولار في تكاليف مرتبطة بالإسكان، و10 سنتا فقط في الطعام.
وتشير الخريطة إلى أن الأستراليين الآن مضطرون لإنفاق أموال أكثر في التعليم والصحة، وأموال أقل للسيارة والملابس والسلع المنزلية.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- بالصور.. أبرز الشلالات في أستراليا
- هل أرعَبَ كيم جونغ أميركا بأسلحة مزيَّفة؟.. شاهد الصاروخ المكسور بأضخم عرض عسكري لكوريا الشمالية النووية
- "العرب جميعاً دواعش ومجرمون"!.. قالها في قطار ببريطانيا فشاهد ما حصل له
- حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني تعليقاً على نتائج الاستفتاء: الحمد لله
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 159
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- بـ 5 خرائط.. أزمة الإسكان تفترس أستراليا
- بالصور.. أبرز الشلالات في أستراليا
- لهذه الأسباب.. كفر الأستراليون بالخصخصة
- بـ 2.6 مليار دولار.. تحالف أسترالي يستحوذ على هيئة تسجيل الأراضي بنيو ساوث ويلز
- في أستراليا.. الأغنياء يعيشون سنوات أطول من الفقراء
- قبل الموازنة الفيدرالية الأسترالية.. زيادة الفجوة بين الغني والفقير
- في أستراليا.. الإلحاد والتدين يصعدان في نفس الوقت
- أستراليا: بالصور.. كانتربيري-بانكستاون تسجلان رقما قياسيا في جرائم القتل عام 2016
- مذيع أسترالي يهاجم فيديو ضرب الزوجات
- أستراليا.. في استئناف عبيد.. هل يفعلها جون عجاقة؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)