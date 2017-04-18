بالصور: في 2017.. أجمل 20 شاطئا في أستراليا

شاطئ بونداي في سيدني

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - هذا الأسبوع، نشر براد فارم، خبير الشواطئ الأول، تصنيفه لأفضل الشواطئ في أستراليا عام 2017.

وقضى براد فارمر 30 عاما من عمره في مجال البحوث والكتابات المتعلقة بالشواطئ.

ونشر فارمر بالتعاون مع البروفيسور أندي شورت من جامعة سيدني كتابا بعنوان أفضل 101 شاطئا عام 2017.

وإلى أبرز الشواطئ:

1- شاطئ "كوسيس"، جزر كوكوس، المحيط الهندي

هو أفضل شاطئ في أستراليا عام 2017 وأكثرهم بعدا كذلك.

اسم الشاطئ يأتي تكريما للسير بيتر كوسغروف، الحاكم العام السادس والعشرين لأستراليا.

يذكر أن جزر كوكوس، منطقة نائية تمتلكها أستراليا في المحيط الهندي.

2- شاطئ نودي، جزيرة فيتزوري، أقصى شمال كوينزلاند

يقع شاطئ نودي قبالة ساحل كينرنز بجزيرة فيتزوري.

95 % من الجزيرة المذكورة غابة استوائية، ويحيطها الحاجز المرجاني العظيم.

دخول الشاطئ يستلزم 15 دقيقة من السير على الأقدام، ويمنح للزائرين فرصة رؤية منطقة كيرنز النائية التي يمكن الوصول إليها بالقارب في زمن لا يتجاوز 45 دقيقة.

3- شاطئ موني، كوفس كوست، نيو ساوث ويلز

يقع شاطئ موني على بعد 20 دقيقة شمال ميناء "كوفس".

ويتميز بالمناظر الطبيعية، وإيوائه للكنغارو والدلافين والكوالا ونسور البحر.

4- خليج الفيروز (تركواز باي)، كورال كوست، أستراليا الغربية

يقع خليج الفيروز في منتزه كبيب رينج بالقرب من إكسماوث,ز

ويبتعد عن بيرث أكثر من 12 ساعة بالسيارة.

ويتميز بالمياة الصافية والشعب المرجانية الحية.

5- بيرلاي هيدز، جولد كوست، كوينزلاند

يقع الشاطئ في منتصف الطريق على امتداد ساحل جولد كوست البالغ طوله 40 كم، ويستخدم كمنتزه وللتزحلق على الماء,

المنتزه يقدم ممرات للمشي مع الاستمتاع برؤية الحيتان، وهو موطن لغابات مطيرة وحياة بحرية زاخرة.

6- شاطئ ماسلين، أديلايد، جنوب أستراليا

يقع شاطئ ماسلين على بعد 40 كم جنوب أديلايد، ويواجه خليج "Gulf St Vincent".

ويشتهر ماسلين بأنه أول شاطئ قانوني للعراة في أستراليا، ويستضيف ما يسمى "أولمبياد العراة" والجوائز السنوية لأفضل المؤخرات.

7- شاطئ دولي، جزيرة كريسماس، المحيط الهندي

يقع شاطئ دولي في الجانب الشرقي من جزيرة كريسماس ولا يمكن الوصول إليه إلا باستخدام سيارات ذات دفع رباعي.

ويقع الشاطئ في منطقة غابات استوائية مطيرة هي الأكبر في أستراليا.

ووصف الخبير الأسترالي براد الشاطئ بأنه يذكرنا بمغامرات شخصية روبنسون كروزو الخيالية الشهيرة.

الشاطئ زاخر بحياة بحرية رائعة الجمال، كما أنه مقصد هجرة حيوانات نادرة.

8- شاطئ شيلي، نامبوكا كوست، نيو ساوث ويلز

في أستراليا، يوجد حوالي 50 شاطئا تحمل اسم "شيلي".

ويقع شاطئ شيلي في منتصف المسافة الحدودية بين سيدني وكوينزلاند.

ويتسم بمناظره الخلابة وأمواجه النموذجية، ومسارات المشي القصيرة.

ويجذب الشاطئ العديد من الفنانين والمصورين الفوتوغرافيين وهواة التزلج وغيرهم.

9- شاطئ بوت هاربور، الساحل الشمالي الشرقي، ولاية تسمانيا

يقع شاطئ بوت هاربور على ساحل " Nature Isle" بولاية تسمانيا.

هاربور هي بلدة هادئة تقع على مسافة 30 دقيقة بالسيارة من الساحل الشمالي بتسمانيا.

الشاطئ يشتهر برياضتي الغوص والغطس.

10 – شاطئ أبولو باي، طريق "جريت أوشن" ولاية فيكتوريا

يقع أبولو في النهاية العربية لطريق المحيط العظيم "جريت أوشن" على بعد ساعات من ملبورن.

ويمتد الشاطئ على مسافة 3 كم ويشتهر بإمكانية ممارسة هوايتي السباحة والصيد.

11- شاطئ وايت هيفن، جزير وايت صنداي، كوينزلاند

يعد وايت هيفن، مقصدا رئيسيا لمحبي الشواطئ بشكل متكرر، ويعتبره الكثيرون الشاطئ الأجمل في أستراليا.

ويتميز الشاطئ برماله الخلابة، ومياهه الصافية، والصخور المحيطة به.

ويمتد الشاطئ لمسافة 7 كم.

12- شاطئ كابل، بروم، أستراليا الغربية

يقع بولاية أستراليا الغربية، ويقولون عنه إنه لا توجد كلمات قادرة على وصف جماله.

ويصفه البعض بأنه "نموذجي" و"لا ينسى".

ويشتهر الشاطئ بمنظر الجمال التي يركبها البعض وتكتسب مشهدا خلابا مع غروب الشمس.

13- شاطئ Hyams Beach نيو ساوث ويلز

يقع الشاطئ بين منتزهي جيرفيس باي مارين وبوداري، ويتسم بوفرة الغابات المحلية، ومسارات المشي، والرمال البيضاء الخلابة.

14- شاطئ Main، نوسا، كوينزلاند

هو الخيار المميز بين العديد من شواطئ صن شاين كوست التي تتميز بالجودة.

ويتسم الشاطئ برماله الذهبية، وأمواجه النموذجية لممارسة السباحة، مع سهولة الوصول إليه، وثراء كل من الحياة البحرية والبرية.

15- شاطئ 75 ميل، جزيرة فريزر

يقع بولاية كوينزلاند، والمعروف أن جزيرة فريزر هي أكبر الجزر الرملية في العالم.

واكتسب الشاطئ اسم 75 ميلا من طوله البالغ تقريبا 75 ميلا.

16- شاطئ Wineglass Bay, ولاية تسمانيا

يقع داخل منتزه Freycinet National ويبعد مسافة ساعتين بالسيارة عن Launceston و3 ساعات عن هوبارت.

ويتسم الشاطئ بالتباين اللوني الخلاب بين رماله والمياه الفيروزية والجرانيت الوردي، وهو شاطئ معزول نسبيا.

17-شاطئ ماندالاي

يقع بمنطقة والبول في ولاية أستراليا الغربية.

الموقع المعزول للشاطئ يساعد على إضفاء المزيد من الجمال له، وطبيعته التي لم يمسها أحد بسوء.

ويتسم الشاطئ بصخوره الرائعة والحياة البرية المحيطة.

واكتسب الشاطئ اسمه من حطام سفينة نرويجية تدعى "ماندالاي" غرقت عام 1911.

18- شاطئ Main Beach، بيرون باي، نيو ساوث ويلز

يعد هذا الشاطئ أحد أكثر العوامل التي ساهمت في زيادة شعبية "بيرون باي.

19- شاطئ ليزارد بولاية كوينزلاند

يقع شاطئ ليزارد بجزيرة ليزارد في كوينزلاند بالقرب من كيرنز شمال الولاية الأسترالية.

جزيرة ليزارد تقع في الجانب الشرقي من الحاجز المرجاني العظيم، ويمثل صورة نموذجية للجمال.

20- شاطئ بونداي في سيدني

يقع شاطئ بونداي بمدينة سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز.

ويستحق الشاطئ أن يكون دائما في قائمة الأفضل، في ظل جودته والأماكن المحيطة به، والطقس، والتاريخ، وعدد رواده، وبات بمثابة أيقونة بين شواطئ أستراليا.