أستراليا تفرض ضوابط أكثر صرامة على تأشيرات العمالة الماهرة

يقول رئيس الوزراء، مالكوم تورنبول، إن التعديلات ستضع مصلحة الأستراليين أولا

أعلنت الحكومة الأسترالية عزمها تشديد الضوابط والشروط اللازمة لحصول العاملين الأجانب أصحاب المهارات على تأشيرات للعمل في أستراليا.

وقال رئيس الوزراء، مالكوم تورنبول، إن برنامج تأشيرات 457 الحالي سيُلغى، لإعطاء أفضلية للمواطنين الأستراليين.

وبدلا من ذلك البرنامج، ستصدر تأشيرتان جديدتان مؤقتتان تحملان شروطا إضافية، وتختاران العمال من قائمة أصغر من المهن المؤهلة.

وواجه برنامج 457 انتقادات، لأنه جعل العمال الأستراليين يفقدون فرص العمل لصالح نظرائهم الأجانب.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي الثلاثاء "سيطبق النظام الجديد بدقة وبشكل واضح وحاسم، ليصب في المصلحة الوطنية".

ووفقا للإحصاءات الحكومية، فإن 95758 شخصا دخلوا إلى أستراليا، وفقا لبرنامج 457 لتأشيرات العمل العام الماضي.

ومن بين هؤلاء كانت النسبة الأعلى من الهند بنحو 24.6 في المئة، ومن بريطانيا 19.5 في المئة، ومن الصين 5.8 في المئة.

ما هو برنامج 457 للهجرة؟

هو تأشيرة دخول للعمل لمدة أربع سنوات، تسمح للأشخاص بالعيش في أستراليا مع الأزواج والأولاد.

وصُمم هذا البرنامج لسد العجز في العمالة الماهرة، لكنه واجه انتقادات باعتباره متساهلا للغاية.

وفي عام 2016، كان أغلب من حصلوا على التأشيرات هم الطباخون والمطورون والمبرمجون، والعاملون في المجال الطبي.

ما التعديلات المطروحة؟

قال تورنبول إن برنامج 457 الحالي سيستبدل بتأشيرة عمل، تستمر لمدة سنتين أو أربع سنوات.

وبالنسبة للتأشيرة ذات العامين، سيُحذف أكثر من مئتي مهنة من بين القائمة الحالية التي تضم 650 مهنة مؤهلة.

وقال وزير الهجرة الأسترالي، بيتر داتون، إن قائمة التأشيرات ذات الأربع سنوات ستكون أكثر صرامة.

وتتضمن التعديلات أن يكون المتقدمون أكثر إتقانا للغة الإنجليزية، ويخضعون لتدقيق جنائي، وكذلك يخضعون لاختبارات سوق العمل.

وقال تورنبول إن من يحملون حاليا تأشيرة 457 لن يتأثروا بالتعديلات الجديدة.

هل ستحُد من الهجرة؟

نعم، وفقا للسيد داتون.

واعتبر وزير الهجرة إمكانية الحصول على الجنسية في نهاية الأمر "سببا أساسيا لجاذبية" برنامج 457.

وأضاف: برنامج 457 الحالي للهجرة يطبق لمدة أربع سنوات، لكنه في الواقع مفتوح المدة، ونتيجته في الكثير من الحالات هي الهجرة الدائمة.

وأردف: ما نقترحه هو أنه بسبب النقص المؤقت في العمالة الماهرة سيكون هناك تأشيرة لمدة عامين، لكنها لن تؤدي في نهاية الأمر إلى الإقامة الدائمة.

وقال وزير الهجرة الأسترالي إن التأشيرة ذات الأربع سنوات ستؤدي أيضا إلى عدد أقل من الإقامات الدائمة، وذلك بسبب تغير شروط القبول.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن أعلنت استراليا الشهر الماضي أنها ستوقف إلى حد كبير منح التأشيرات للعاملين الأجانب، في مجال الوجبات الجاهزة.

المصدر: بي بي سي