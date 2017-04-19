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الرئيسية | استراليا | حزب التحرير لمسلمي أستراليا: لا تبتلعوا الطُعم
المصنفة ايضاً في: استراليا, اخبار الجالية اللبنانية والعربية

حزب التحرير لمسلمي أستراليا: لا تبتلعوا الطُعم

آخر تحديث: منذ 6 دقيقة
المصدر: news.com.au
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حزب التحرير لمسلمي أستراليا: لا تبتلعوا الطُعم

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - طالب حزب التحرير الإسلامي الذي يروج لحق الرجال في ضرب زوجاتهم مسلمي أسترليا بعدم ابتلاع الطعم الموجه ضد الإسلام على حد قوله.

 

وأحدث الحزب صدمة بين المسلمين المعتدلين الذين يدينون العنف المنزلي.

وطالب حزب التحرير المتطرف مسلمي أستراليا بعدم المشاركة فيما وصفه بـ "المناشدات الاعتذارية" وإلى التمسك بحق "التأديب" المسموح في الزواج.

 

وأيد الحزب مقطع فيديو انتشر الأسبوع الماضي وقوبل بإدانة واسعة النطاق من قادة مسلمين، وسياسيين استراليين، ونقاد إعلاميين على حد سواء، تظهر فيه امرأتين من الحزب تناقشان متى وكيف يستطيع الرجل ضرب زوجته.

 

وفي بيان، قال حمزة قريشي المتحدث الإعلامي للحزب إن ردود الفعل تجاه الفيديو تستهدف الإسلام نفسه.

 

وانتقد قريشي كذلك المسلمين الذين نأوا بأنفسهم عن الرسالة الصادمة للفيديو.

 

وتابع البيان: "عندما يتهم الإعلام المسلمين بشيء ما، لا ينبغي أن نبتلع الطعم ونشارك في تلك المناشدات الاعتذارية بهدف إبعاد أنفسنا عن مرمى الاتهامات".

 

واتهم قريشي أعضاء المجتمع المسلم بأستراليا الذين أدانوا الفيديو ورسالته المرتبطة به بأنهم خدعوا أقرانهم.

 

واستطرد: "لا ينبغي أن ننقلب على بعضنا البعض".

 

ولفت إلى ضرورة مناقشة الخلافات الإسلامية بالداخل بمصطلحات إسلامية، وليس للاستهلاك العام.

 

لكن قادة المجتمع الإسلامي شددوا على أن حزب التحرير جماعة هامشية لا تمثل التيار الرئيسي للمسلمين في أستراليا.

 

ياتي ذلك بينما طالب رئيس وزراء أستراليا السابق توني أبوت الإثنين لجنة حقوق الإنسان الأسترالية ببذل جهود أكبر لوقف العنف ضد النساء الذي تروج له جماعات إسلامية متطرفة في أستراليا.

 

 

توني أبوت رئيس وزراء أستراليا السابق

 

المصدر: news.com.au
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