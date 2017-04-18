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رغم أزمة الإسكان.. أستراليا تستعد لتحطيم رقم هولندا القياسي
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - رغم أزمة الإسكان الطاحنة التي تضرب أستراليا، تتأهب الدولة لتحطيم رقم هولندا القياسي في عدد سنوات المحافظة على النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تتجاوز أستراليا الرقم القياسي لهولندا في أكثر بلدان العالم تحقيقا لنمو اقتصادي مستدام.
وحققت هولندا نموا اقتصاديا متواصلا لمدة 26 عاما قبل أن تضربها الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.
من جهة أخرى، انتقد كبار الاقتصاديين الأستراليين أسلوب التعامل مع أزمة الإسكان، واصفين الأسعار الباهظة بأنها "خرقاء على نحو ينذر بالخطورة".
ونقل تقرير آفاق البيزنس الشهري الذي تصدره مؤسسة "دلويت" عن الاقتصادي كريس ريتشاردسون قوله: "أسعار المساكن خرقاء على نحو خطير، وبالتأكيد لن يرغب البنك المركزي الأسترالي في سكب المزيد من البنزين على النار المشتعلة"، محذرا من زيادة أسعار الفائدة.
وبالرغم من الأنباء السيئة، لكن ريتشاردسون رأى أن هناك بعض الضوء في آخر النفق.
وفسر ذلك قائلا: "على المستوى الاقتصادي، فإن أستراليا على وشك كسر رقم قياسي في أطول دول العالم تحقيقا للنمو الاقتصادي بدون فترات ركود".
وأردف: "قد نرى كذلك أول فائض في الحساب المصرفي الراهن منذ 1975".
وتوقع التقرير بقاء الدولار الأسترالي على وضعه الحالي خلال العام بأكمله.
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العنكبوت الالكتروني
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