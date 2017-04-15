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خبير أسترالي: شركات الطاقة تخدع سكان فيكتوريا

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: The Sydney Morning Herald
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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خبير أسترالي: شركات الطاقة تخدع سكان فيكتوريا

ملبورن, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - حذر رون بن دافيد رئيس مفوضية "الخدمات الضرورية" من تعرض عائلات فيكتوريا للخداع في صفقات شركات الطاقة التي تقدم خصومات كبيرة، غير مدركين أن الشركات تستطيع تغيير الأسعار وقتما تشاء.

 

وأضاف بن- ديفيد أن الخصومات التي تقدمها شركات الكهرباء والغاز بفيكتوريا وتصل إلى 40 % نادرا ما يتم الالتزام بها، داعيا إلى ضرورة حدوث إعادة تغيير جذري من أجل أن تصبح فواتير الطاقة أكثر عدلا بالنسبة للمستهلكين.

يأتي ذلك في ظل مخاوف متصاعدة من الارتباك الذي يصيب المستهلكين في أسعار الطاقة.

 

ورغم تنافس حوالي 30 شركة تجزئة لتقديم خدمة الطاقة لسكان الولاية، لكن خبراء ومدافعين عن حقوق المستهلكين ذكروا أن النظام الحالي يجعل تحديد الخيارات عملية شاقة، ويُتركون لحال سبيلهم لاختيار الأفضل.

 

ولفت الدكتور بن ديفيد أن أسعار الطاقة باتت بمثابة مقامرة على العائلات.

 

وطالب بن ديفيد بضرورة حدوث إصلاحات من أجل منافسة أكثر كفاءة بين الشركات.

 

وزادت أسعار فواتير الكهرباء بشكل دراماتيكي في ولاية فيكتوريا خلال السنوات الأخيرة، لأسباب تعزي بشكل كبير إلى ممارسات شركات التجزئة.

 

معهد غراتان البحثي كشف في تقرير له الشهر الماضي أن 43 % من قيمة فواتير الكهرباء تذهب لشركات التجزئة.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

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