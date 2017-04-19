محكمة أسترالية تلزم مهاجر بدفع 25 ألف دولار لعامل نظافة

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ألزمت محكمة أسترالية نائب رئيس بلدية أوبرن السابق سليم مهاجر بدفع مستحقات عامل نظافة صيني الأصل التي تبلغ 25 ألف دولار.

ووصفت المحكمة شهادة مهاجر بأنها "لا يمكن تصديقها" واتهمته بالقسم الخاطئ على شهادة خطية بهدف التملص من دفع 25 ألف دولار إلى عامل النظافة أنبينج يان، نظير أعمال قام بها في مبنى سكني بغرب سيدني، وفقا لما كشفته المحكمة.

وصدرت أوامر من المحكمة لمهاجر المثير للجدل بدفع المبلغ لأنبينغ يان، مع تكاليف التقاضي والفوائد، بعد نجاح الدعوى القضائية التي أقامها عامل النظافة.

يان، تقدم بدعوى قضائية ضد مهاجر في محكمة "داونينج سنتر" المحلية، قال إنه لم يحصل على أجره المستحق نظير أعمال نظافة في المبنى الكائن بشارع جون في ليدكومب، خلال الفترة بين سبتمبر 2013 ويوليو 2014.

وادعى مهاجر أنه ليس مدينا له بشيء، زاعما أنه في سبتمبر 2011، قامت شركته "إس إم بروجيكت ديفيلوبمينتس" بمنح مقاولة فرعية لأعمال النظافة لشركة "داونتاون بروجيكت ديفيلوبمينتس" التي تديرها شقيقته فاطمة مهاجر.

ونفى مهاجر تحدثه إلى يان بصفة شخصية، قائلا إنه كان يتحدث إليه بصفته مديرا لـ "إس إم بروجيكت ديفيلوبمينتس" التي خضعت للتصفية في فبراير 2013.

ونفى مهاجر أيضا أن يكون يان قد نفذ من الأساس أعمال النظافة المذكورة.

لكن القاضية جينيفر اتكينسون قررت أن عامل النظافة تمكن من إثبات تعاقده مع سليم مهاجر في وقت كان فيه الأخير وكيلا لشركة "داونتاون".

وذكرت أتكينسون أن الأدلة توضح أن يان نفذ أعمال النظافة، وأن كلا من مهاجر و"داونتاون" فشلا في التزاماتهما بالدفع له.

وأثناء جلسة استماع في يناير، استمعت المحكمة أن مهاجر أقسم على شهادة خطية بأنه المدير الوحيد لـ "داون تاون".

لكنه في الاستجواب اعترف أنه كان محظورا من العمل كمدير ولم يكن مديرا للشركة، مبررا ما حدث بأنه "خطأ مطبعي".

ووصفت القاضية شهادة مهاجر بأنها "لا يمكن تصديقها" مثل قوله إنه لا يتذكر محادثة أخبر فيها يان أنه سيأخذ حوالي 72 ألف دولار من الشركة التي تدير مشروع التنمية في شارع جونز، لا سيما وأن مهاجر كان قادرا على تذكر أنه شرح لعامل النظافة هيكل شركات المجموعة.

يذكر أن مهاجر محظور من إدارة أي مؤسسات حتى نوفمبر 2018، ويواجه اتهامات بالغش الانتخابي، كما سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهمة الاعتداء على مراسلة شبكة "سيفن نيوز" الأسترالية، بعد تقارير حول اعتدائه على سائق تاكسي أمام كازينو ستار في الساعات الأولى من 2 أبريل.

وكان مهاجر قد خطف الأنظار بسبب حفل زفافه على عيشة أبريل ليرمونث عام 2015 الذي اتسم بالبذخ، لكن الزوجين منفصلان حاليا.

عامل النظافة أنبينج يان

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا