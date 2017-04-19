- محكمة أسترالية تلزم مهاجر بدفع 25 ألف دولار لعامل نظافة
- خبير أسترالي: شركات الطاقة تخدع سكان فيكتوريا
- حزب التحرير لمسلمي أستراليا: لا تبتلعوا الطُعم
- رغم أزمة الإسكان.. أستراليا تستعد لتحطيم رقم هولندا القياسي
- بـ16 طلقة في دقيقة واحدة.. "يسوع الأسود" يقتل 3 أميركيين في كاليفورنيا
- التلفزيون السوري والمرصد: استئناف عمليات إجلاء بعد أيام من تفجير انتحاري
- تفاصيل الخطة الأمريكية لسوريا.. 3 مراحل تنتهي بتنحية الأسد
- الحريري أقرب الى الثنائي الشيعي ″نسبيا″.. وباسيل يقود ″حرب إلغاء″!
- الرئيس ميقاتي ينعى جمالي: مثال للرفعة والأدب والاعتدال
- قانون "الستين" يُبعث من جديد!
- زوج واحد لا يكفي.. سيدة تجمع بين زوجين بالدقهلية أحدهما رسمى والآخر عرفي
- توقعات الأبراج ليوم April 19, 2017
- سلطان باستفتاء: صناعة ديكتاتور
- أستراليا تفرض ضوابط أكثر صرامة على تأشيرات العمالة الماهرة
- أستراليا تعود رسميا إلى صناعة الأقمار الصناعية مع إطلاق جديد
- بري: مشروع باسيل و«الستين» خارج التداول ولنبحث في «المختلط» ومشروع حكومة ميقاتي
- عون يجدّد تمسّكه بالنسبية الكاملة
- مخاوف لبنانية متزايدة من رفع مظلة الحماية الدولية
- مصادر وسطية تنتقد ضبابية الحريري... «التيار» و«القوات» لن يتنازلا عن المناصفة
- اليوم: «التأهيلي» يوأد قبل أن يولّد.. والخلافات تشلُّ مجلس الوزراء!
- برِّي يُجوجل «صيغة مُثلى»... ومجلس الوزراء يشمل نفسه بقرار عون
- الفلسطينيون
- استفزازات باسيل في كفة ورفض المناصفة في كفة
- لماذا تخلى «القوات» و{التيار» عن «52 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين»؟
- تشكيلات المخابرات
محكمة أسترالية تلزم مهاجر بدفع 25 ألف دولار لعامل نظافة
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ألزمت محكمة أسترالية نائب رئيس بلدية أوبرن السابق سليم مهاجر بدفع مستحقات عامل نظافة صيني الأصل التي تبلغ 25 ألف دولار.
ووصفت المحكمة شهادة مهاجر بأنها "لا يمكن تصديقها" واتهمته بالقسم الخاطئ على شهادة خطية بهدف التملص من دفع 25 ألف دولار إلى عامل النظافة أنبينج يان، نظير أعمال قام بها في مبنى سكني بغرب سيدني، وفقا لما كشفته المحكمة.
وصدرت أوامر من المحكمة لمهاجر المثير للجدل بدفع المبلغ لأنبينغ يان، مع تكاليف التقاضي والفوائد، بعد نجاح الدعوى القضائية التي أقامها عامل النظافة.
يان، تقدم بدعوى قضائية ضد مهاجر في محكمة "داونينج سنتر" المحلية، قال إنه لم يحصل على أجره المستحق نظير أعمال نظافة في المبنى الكائن بشارع جون في ليدكومب، خلال الفترة بين سبتمبر 2013 ويوليو 2014.
وادعى مهاجر أنه ليس مدينا له بشيء، زاعما أنه في سبتمبر 2011، قامت شركته "إس إم بروجيكت ديفيلوبمينتس" بمنح مقاولة فرعية لأعمال النظافة لشركة "داونتاون بروجيكت ديفيلوبمينتس" التي تديرها شقيقته فاطمة مهاجر.
ونفى مهاجر تحدثه إلى يان بصفة شخصية، قائلا إنه كان يتحدث إليه بصفته مديرا لـ "إس إم بروجيكت ديفيلوبمينتس" التي خضعت للتصفية في فبراير 2013.
ونفى مهاجر أيضا أن يكون يان قد نفذ من الأساس أعمال النظافة المذكورة.
لكن القاضية جينيفر اتكينسون قررت أن عامل النظافة تمكن من إثبات تعاقده مع سليم مهاجر في وقت كان فيه الأخير وكيلا لشركة "داونتاون".
وذكرت أتكينسون أن الأدلة توضح أن يان نفذ أعمال النظافة، وأن كلا من مهاجر و"داونتاون" فشلا في التزاماتهما بالدفع له.
وأثناء جلسة استماع في يناير، استمعت المحكمة أن مهاجر أقسم على شهادة خطية بأنه المدير الوحيد لـ "داون تاون".
لكنه في الاستجواب اعترف أنه كان محظورا من العمل كمدير ولم يكن مديرا للشركة، مبررا ما حدث بأنه "خطأ مطبعي".
ووصفت القاضية شهادة مهاجر بأنها "لا يمكن تصديقها" مثل قوله إنه لا يتذكر محادثة أخبر فيها يان أنه سيأخذ حوالي 72 ألف دولار من الشركة التي تدير مشروع التنمية في شارع جونز، لا سيما وأن مهاجر كان قادرا على تذكر أنه شرح لعامل النظافة هيكل شركات المجموعة.
يذكر أن مهاجر محظور من إدارة أي مؤسسات حتى نوفمبر 2018، ويواجه اتهامات بالغش الانتخابي، كما سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهمة الاعتداء على مراسلة شبكة "سيفن نيوز" الأسترالية، بعد تقارير حول اعتدائه على سائق تاكسي أمام كازينو ستار في الساعات الأولى من 2 أبريل.
وكان مهاجر قد خطف الأنظار بسبب حفل زفافه على عيشة أبريل ليرمونث عام 2015 الذي اتسم بالبذخ، لكن الزوجين منفصلان حاليا.
عامل النظافة أنبينج يان
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- محكمة أسترالية تلزم مهاجر بدفع 25 ألف دولار لعامل نظافة
- خبير أسترالي: شركات الطاقة تخدع سكان فيكتوريا
- حزب التحرير لمسلمي أستراليا: لا تبتلعوا الطُعم
- رغم أزمة الإسكان.. أستراليا تستعد لتحطيم رقم هولندا القياسي
- أستراليا تفرض ضوابط أكثر صرامة على تأشيرات العمالة الماهرة
- أستراليا تعود رسميا إلى صناعة الأقمار الصناعية مع إطلاق جديد
- بالصور: في 2017.. أجمل 20 شاطئا في أستراليا
- بـ 5 خرائط.. أزمة الإسكان تفترس أستراليا
- بالصور.. أبرز الشلالات في أستراليا
- لهذه الأسباب.. كفر الأستراليون بالخصخصة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)