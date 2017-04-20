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أستراليا تلغي تأشيرة 457 وتعلن تغييرات في اختبارات الجنسية
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تعهد رئيس الوزراء الفيدرالي مالكولم تيرنبول بإجراء تغييرات واسعة في برنامج الحصول على الجنسية الأسترالية بهدف تحسين "التماسك الاجتماعي" و"تعزيز الأمن".
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الحكومة الأسترالية إنها بصدد إلغاء التأشيرة المعروفة باسم 457 واستبدالها بخطة عمالة أجنبية أكثر صرامة.
وقال تيرنبول في إفطار بالغرفة الأسترالية للتجارة والصناعة صباح الأربعاء: “التغييرات في المواطنة من شأنها أن تجعل برنامج الهجرة أكثر مساهمة في التماسك المجتمعي، مع تعزيز أمننا في نفس الوقت".
ومضى يقول: “ينبغي على الأستراليين الاستمرار في جذب أشخاص يدعمون قيمنا ويساهمون معنا بإيجابية، بغض النظر عن الجنسية أو المعتقدات الدينية".
وأردف رئيس الحكومة الفيدرالي: “ينبغي أن يتم تقييم المواطنة، ونحن الآن بصدد إجراء تغييرات بحيث نتأكد أكثر من اتساق ممارسات وقواعد الحصول على الجنسية مع قيمنا الثقافية".
ونشرت الديلي تليجراف تقريرا حصريا في نوفمبر من العام الماضي أشار إلى أن الحكومة الفيدرالية ستعدل اختبار الجنسية للتركيز على القيم الأسترالية".
اختبار الجنسية الجديد يستهدف توقف ظاهرة دخول مهاجرين إلى أستراليا وانتهاء المطاف بهم بالاعتماد الرئيسي على برنامج الدعم الاجتماعي "سنترلينك".
ويحاول تيرنبول ووزير الهجرة بيتر دوتون الترويج لخطة جديدة للعمالة الأجنبية.
ومنذ مارس 2018، سيتم استبدال تأشيرة 457 بنوعين جديدين من تأشيرتي المهارات، إحداهما تمتد لعامين، والأخرى لأربعة أعوام، مع اختبارات لغة أكثر صرامة، واشتراط الخبرة في العمل.
وأعلن تيرنبول التغييرات أول أمس قائلا إن العمال الأستراليين ينبغي أن يكون لهم الأولوية على الوظائف الأسترالية.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطوات مشابهة حيث وقع أمرا تنفيذيا أطلق عليه: “اشتري الأمريكي، ووظف الأمريكيين".
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العنكبوت الالكتروني
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