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في أستراليا.. 48 مليونيرا لم يدفعوا ضريبة الدخل
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت إحصائيات أن 48 مليونيرا في أستراليا لم يدفعوا ضريبة الدخل عام 2014-15، بل أنهم لم يدفعوا حتى رسوم الميديكير.
جاء ذلك وفقا لإحصائيات مكتب الضرائب الأسترالي.
كل من هؤلاء المليونيرات كسب أكثر من مليون دولار قبل الخصومات، بمتوسط 2.4 مليون دولار لكل منهم.
لكنهم استطاعوا جميعا تقليص دخولهم مستحقة الضرائب إلى أقل من 18200 دولار الأحد الأدنى للاستحقاق الضريبي.
34 % من هؤلاء الأثرياء أعلنوا أن دخولهم مستحقة الضريبة هي "صفر"، بينما قال 12 إنهم تعرضوا لخسائر بلغت قيمتها الإجمالية 13.9 مليون دولار.
وبشكل يتجاوز العادة، كان أكبر خصم ضريبي لـ 19 من 48 مليونيرا يتعلق بـ" تكلفة إدارة الشؤون الضريبية" وبلغ متوسطها 1.07 مليون دولار لكل منها.
وفي مواجهة ذلك، تشير الإحصائيات إلى أن هؤلاء الناس أنفقوا نصف دخولهم في إدارة شؤونهم الضريبية، وهو مبلغ مرتفع جدا يثير الشكوك بأن دخولهم الحقيقية تتجاوز كثيرا ما أعلنوا عنه.
ويعرف مكتب الضرائب الأسترالي تكلفة إدارة الشؤون الضريبية بأنها تتضمن تكلفة إعداد وتسكين العائدات الضريبية، والرسوم المدفوعة لمستشارين معترف بهم في الشؤون الضريبية، وتكلفة استئنافات المحاكم وغيرها من المصروفات المرتبطة بالنزاعات الضريبية.
عدد المليونيرات الذين يتهربون من الضرائب انخفض في الأعوام الأخيرة، بما يشير إلى بعض النجاح الذي حققه مكتب الضرائب.
وتشير الأرقام إلى أن المبالغ الإجمالية للتهرب الضريبي التي تتعلق بالمليونيرات انخفضت في السنة المالية 2013-2014 مقارنة بأول الألفية الجديدة.
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