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اقتصادي أسترالي يكشف عيوبا رهيبة في مؤشر أسعار المستهلك
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشف اقتصادي أسترالي عيوبا رهيبة في مؤشر أسعار المستهلك ، مشيرا إلى افتقاده الدقة، حيث لم يضع في اعتباره التغير الحقيقي في أسعار القطاع العقاري التي تؤرق الشاب بشكل خاص.
وتجاهل المؤشر أن الأجور الحقيقية لشباب أستراليا تمر بمرحلة انخفاض جراء صعود أسعار المساكن.
يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك يمثل المعيار الأساسي الرسمي لتكلفة المعيشة في أستراليا، لكنه تجاهل بوضوح التغير الكبير في تكاليف شراء منازل.
مؤشر أسعار المستهلك يصدره مكتب الإحصاء الاسترالي، ويقيس التغييرات في الأسعار في عدد من السلع لتحديد إذا ما كانت تكلفة المعيشة تمر بمنحنى صعود أم هبوط.
ويمثل المؤشر أحد المكونات الهامة في السياسة الاقتصادية والبيزنس في أستراليا، حيث تعتمد عليها العديد من المدفوعات الحكومية والعقود الخاصة.
الاقتصادي البارز ببنك كومنولث جاريث إيرد قال إن هناك عيوبا هائلة في المؤشر يجعل مقياس تكلفة المعيشة يفتقد الدقة.
جاريث إيرد فسر ذلك قائلا: "يتجاهل المؤشر تغييرات الأسعار في أكبر ما يكلف المرء على مدى حياته، ألا وهو المسكن".
وأشار إيرد إلى الاختلافات الهائلة التي طرأت على تكلفة المساكن، جراء ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة تكلفة المعيشة نفسها.
ومنذ 1988، تزايدت أسعار المساكن أربعة أضعاف، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 63 % فحسب خلال نفس الفترة.
وخلال السنوات الأربعة الماضية، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 44 %، بينما اقتصر صعود مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8 %.
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العنكبوت الالكتروني
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