أستراليا.. فضيحة عمولات تحرج "سنترلينك"

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت تحقيقات أن وكالة جمع الديون "بروب" تعاقدت مع وزارة الخدمات الإنسانية تحت مظلة برنامجها المثير للجدل robo-debt كانت تحصل على أجرها على شكل عمولات مقابل جمع الديون لصالح "سنترلينك" على غرار ما تفعل الشركات الخاصة، بما يخالف قانون الهيئات الحكومية.

جاء ذلك في إطار تحقيق بمجلس الشيوخ للنظر في تلك المخالفات.

من جانبه، قال جارود كاجان المسؤول التنفيذي بشركة تحصيل الديون أمام لجنة التحقيق التي تبحث في مخالفات نظام " "robo-debt إن شركته كانت تتلقى نسبة من الديون التي تحصلها من أجل السنترلينك دون تحديد أجر أساسي.

مكتب الضرائب الأسترالي كان يتعاقد أيضا مع مجموعة "بروب" من أجل تحصيل الديون، ولكن مقابل أجر ثابت لا يعتمد على العمولات، بما يتسق مع القوانين.

وقال كاجان إن نظام العمولات يتم اتباعه في المعاملات المالية بين "بروب" ومصارف وشركات تجزئة، وشركات اتصالات.

بيد أن كاجان لم يحدد على وجه الدقة النسبة التي حصلت عليه شركته من الديون التي جمعها لصالح وزارة الخدمات الإنسانية.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا