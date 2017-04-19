- كواليس السيرك - 1 العيش مع الأسود
- "معاريف": قائدان لـ"حزب الله" قتلا في دمشق.. الثمن باهظ!
- أستراليا.. فضيحة عمولات تحرج "سنترلينك"
- أستراليا: رقم قياسي جديد.. 1.15 مليون دولار متوسط سعر المنزل في سيدني
- لبنان يتهيّأ لـ «عاصفة» عقوبات أميركية ضدّ «حزب الله»... قد تطول نصرالله
- هيفاء وهبي تبدو كدمية "باربي" !
- ميقاتي: نحن أمام أزمة حقيقية لا تكفي معها التمنيات ولا اللاءات
- «الثنائي الشيعي» يضع جميع القوى السياسية اللبنانية أمام... «العصا والجزرة»
- نازحون سوريون على خطى اللاجئين الفلسطينيين
- طرقات الكورة على طاولة مجلس الوزراء
- عدوى الخليوي تنتقل الى الحلاقين.. المنافسة تذبحنا
- سعد الحريري يبتعد عن الشر... ويغني له
- جدة "حسناء" تثير إعجاب رواد مواقع التواصل
- توقعات الأبراج ليوم April 21, 2017
- ترامب وايران: موقف بلا استراتيجية
- بدون تعليق
- عون: لا يحلمنَ أحد بالتمديد للبرلمان أو بالبقاء على القانون نفسه أو بالفراغ
- «لاءات» عون واعجابه «بنسبية» حزب الله تقلق جعجع
- تجاذُب بين ثلاثيتَي لاءات... وبرّي: إنتظروا مبادرتي
- اتفاق على التمديد لسلامة: المستقبل يتراجع عن رفض «التأهيلي»
- بعد «فتوى» الراعي في الـ60: مَن التالي مسيحياً؟
- الإنتخابات النيابية بين محاولات التسهيل ومحبِّذي التعطيل
- المسلحون خارج جرود عرسال... سلماً أو حرباً
- الحريري «خارج المعادلة» في انتظار التمديد
- زاسبيكين: الفراغ في لبنان ممنوع
أستراليا: رقم قياسي جديد.. 1.15 مليون دولار متوسط سعر المنزل في سيدني
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ضرب متوسط سعر المنازل في سيدني رقما قياسيا جديدا بلغ 1.151.565 مليون دولار في ربع مارس، وفقا لإحصائيات تم نشرها الخميس.
وارتفعت أسعار المنازل في عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز بنسبة 13.1 % على مدار العام وفقا لإحصائيات مؤسسة "دومين جروب".
الأرقام تصدم العائلات الباحثة عن الشراء، إذ أن ابتياع منزل في حجم شقة من غرفتين في Leichhardt على مساحة 126 متر مربع يتكلف 1.15 مليون دولار.
الخيار الثاني لشراء منزل يبتعد بمسافة 35 كيلومترا من منطقة الأعمال المركزية بسيدني، وتحديدا في كيليفيل، حيث يتكلف شراء منزل يتكون من أربعة غرف بنفس السعر 1.15 مليون دولار، لكنه بعيد عن المنطقة الحيوية في المدينة الأسترالية.
سعر هذا المنزل لم يكن يزيد عن 700 ألف دولار عام 2013، وفقا لوكيل العقارات دانيال لاماس.
مثل هذه الأسعار تجعل العائلات الأسترالية مضطرة للبحث خارج حدود سيدني لتحقيق حلم شراء منزل.
هيثر كلارك، 30 عاما، وزوجها كريس، 35 عاما، واثنان من الأبناء يبحثون حاليا في "سنترال كوست" من أجل شراء منزل لعائلتهم.
كلارك، حامل في شهرها السادس، قالت إن عائلتها عجزت عن مجاراة السرعة الهائلة التي ارتفعت بها أسعار المنازل.
وأشارت إلى أنهما اضطرا لشراء شقة سكنية في باراماتا بغرفتي نوم عام 2012، لكن رغم بيعهما للشقة منذ 8 شهور، إلا أنهما ما زالا لا يملكان الأموال الكافية اللازمة لشراء منزل يأوي العائلة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- أستراليا.. فضيحة عمولات تحرج "سنترلينك"
- أستراليا: رقم قياسي جديد.. 1.15 مليون دولار متوسط سعر المنزل في سيدني
- اقتصادي أسترالي يكشف عيوبا رهيبة في مؤشر أسعار المستهلك
- في أستراليا.. 48 مليونيرا لم يدفعوا ضريبة الدخل
- أستراليا تلغي تأشيرة 457 وتعلن تغييرات في اختبارات الجنسية
- محكمة أسترالية تلزم مهاجر بدفع 25 ألف دولار لعامل نظافة
- خبير أسترالي: شركات الطاقة تخدع سكان فيكتوريا
- حزب التحرير لمسلمي أستراليا: لا تبتلعوا الطُعم
- رغم أزمة الإسكان.. أستراليا تستعد لتحطيم رقم هولندا القياسي
- أستراليا تفرض ضوابط أكثر صرامة على تأشيرات العمالة الماهرة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)