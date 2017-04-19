أستراليا: رقم قياسي جديد.. 1.15 مليون دولار متوسط سعر المنزل في سيدني

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ضرب متوسط سعر المنازل في سيدني رقما قياسيا جديدا بلغ 1.151.565 مليون دولار في ربع مارس، وفقا لإحصائيات تم نشرها الخميس.

وارتفعت أسعار المنازل في عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز بنسبة 13.1 % على مدار العام وفقا لإحصائيات مؤسسة "دومين جروب".

الأرقام تصدم العائلات الباحثة عن الشراء، إذ أن ابتياع منزل في حجم شقة من غرفتين في Leichhardt على مساحة 126 متر مربع يتكلف 1.15 مليون دولار.

الخيار الثاني لشراء منزل يبتعد بمسافة 35 كيلومترا من منطقة الأعمال المركزية بسيدني، وتحديدا في كيليفيل، حيث يتكلف شراء منزل يتكون من أربعة غرف بنفس السعر 1.15 مليون دولار، لكنه بعيد عن المنطقة الحيوية في المدينة الأسترالية.

سعر هذا المنزل لم يكن يزيد عن 700 ألف دولار عام 2013، وفقا لوكيل العقارات دانيال لاماس.

مثل هذه الأسعار تجعل العائلات الأسترالية مضطرة للبحث خارج حدود سيدني لتحقيق حلم شراء منزل.

هيثر كلارك، 30 عاما، وزوجها كريس، 35 عاما، واثنان من الأبناء يبحثون حاليا في "سنترال كوست" من أجل شراء منزل لعائلتهم.

كلارك، حامل في شهرها السادس، قالت إن عائلتها عجزت عن مجاراة السرعة الهائلة التي ارتفعت بها أسعار المنازل.

وأشارت إلى أنهما اضطرا لشراء شقة سكنية في باراماتا بغرفتي نوم عام 2012، لكن رغم بيعهما للشقة منذ 8 شهور، إلا أنهما ما زالا لا يملكان الأموال الكافية اللازمة لشراء منزل يأوي العائلة.

المصدر: domain.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا