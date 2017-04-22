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فضيحة في أستراليا.. خطابات المرضى داخل صندوق قمامة

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: bordermail.com.au
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 227
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فضيحة في أستراليا.. خطابات المرضى داخل صندوق قمامة

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت تقارير أن أكثر من 700 مريض بالمستشفيات العامة تعرضوا لانتهاك خصوصياتهم، بعد العثور على أكثر من 1600 رسالة طبية تتعلق بحالاتهم الصحية في صندوق قمامة بسيدني.

 

وتحقق هيئة الصحة بنيو ساوث ويلز في الواقعة، التي ترتبط بمقاول من الباطن كان يعمل لصالح شركة تتركز مهمتها على نسخ الخطابات الطبية المرسلة من الاستشاريين لأطباء الممارسة العامة، والمتعلقة بأوضاع المرضى.

 

الخميس، 11 أبريل، عثر رجل داخل صندوق قمامة أمام مبنى سكني في أشفيلد على أكوام من رسائل المتابعة التي تحتوي على تفاصيل حالات المرضى.

 

وبلغت عدد الخطابات التي عثر عليها الرجل أكثر من 1600، لكن بعضها مكرر.

 

واتصل الرجل بجارته الموظفة في قطاع الصحة الذي تعرفت على ماهية الوثائق وأبلغت على الفور شرطة أشفيلد.

واتضح أن مقاولا من الباطن يعمل لصالح شركة Global Transcription Services"خدمات النسخ العالمية" كان يفترض أن ينقل الخطابات من أجل إرسالها، لكنه ألقى بها في صندوق القمامة.

 

وتتعلق الخطابات بـ 768 مريضا بمستشفيات عامة مثل "غوسفورد" و"مركز السرطان" و"مركز مستشفيات دوبو".

 

لكن 600 خطابا من التي عثر عليها داخل صندوق القمامة تتعلق بستة مراكز خاصة من مقدمي الخدمات الصحية الخاصة.

 

ويمثل ذلك ثاني انتهاك لخصوصية المرضى بنيو ساوث ويلز في فترة لا تزيد عن شهرين.

 

ففي مارس الماضي، نشرت "إيه بي سي نيوز" تقريرا حول انتهاكات صحية، تتضمن العثور على سجلات طبية في موقف سيارات عام.

 

المصدر: bordermail.com.au
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

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