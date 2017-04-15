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محكمة أسترالية تدين طبيب سيدني المتحرش بمريضاته
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أدانت محكمة ممارسا عاما في سيدني بتهمة ملامسة 5 من مريضاته بطريقة جنسية غير ملائمة بينهما مراهقتان.
وخلصت محكمة نيو ساوث ويلز والمحكمة الإدارية أن إلفين سويت بانج تشينج مذنب لارتكابه انتهاكات لمهام وظيفته كطبيب، بتهمة من النوع الأخطر، تتعلق بملامسات جنسية لخمس مريضات خلال الفترة بين 1993 حتى 2003.
جاء ذلك بعد 12 عاما من تعرض الممارس العام الذي يمارس مهنته بمنطقة ليدكومب للتوبيخ بتهمة ارتكاب سلوكيات جنسية غير ملائمة مع مريضة عام 2005.
وقالت امرأة إنها كانت في الثالثة عشر من عمرها عام 1993 عندما اصطحبتها والدتها للكشف عند الدكتور تشينغ لفحص ورم في ثدييها، وشامات في ظهرها.
وبعد أن تركتها والدتها مع الطبيب في غرفة الكشف، طلب منها تشينغ خلع ملابسها، ثم وقف خلفها، وأمسك بثدييها.
وتتذكر المرأة التي بلغت حاليا الثلاثينات من عمرها قائلة إن الطبيب تحرش بها عبر القبض على ثدييها وتدليكه.
وتابعت أنها شعرت بعدم الراحة والدهشة والذعر، وعندما استدارت للنظر إلى الطبيب، وجدته في حالة انتصاب جنسي، بحسب شهادة المريضة.
ولم ترد المراهقة آنذاك إخبار والدتها بما حدث، لكنها شعرت بالاشمئزاز والخجل من قذارة ما فعله الطبيب.
وأضافت أن والدتها اصطحبتها مجددا إلى نفس الطبيب بعد أن أصابتها حالة من الحمى والتقيؤ وطلب منها مجددا خلع ملابسها كاملة، وكرر عمل تدليك لثدييها، ولامس بطنها وفخذيها، وعضوها التناسلي.
وفي زيارة لاحقة للطبيب للشكوى من نزيف وألم ، عندما بلغت السابعة عشر من عمرها، أجرى لها الممارس العام فحصا جنسيا كاملا.
شهادة أخرى من مريضة كانت في الثالثة عشر من عمرها أيضا عندما ذهبت لزيارة الطبيب، حيث أجرى لها فحص ثدي دون وجود أحد والديها، مستخدما كلتا يديه لإجراء ذلك على مدى 10 دقائق متصلة.
المريضة الثالثة، امرأة في العقد الثاني من عمرها، كانت ترغب في خطاب لإجراء آشعة إكس في أعقاب إصابة بكتفها.
وطلب منها الطبيب خلع ملابسها أيضا والاستلقاء على طاولة الكشف، ثم نزع حمالة صدرها بدعوى قياس نبضات قلبها، لكنها أجرى لها فحص ثدي بطن، وحاول التمادي أكثر من ذلك لكنها أوقفته.
المريضة الرابعة كانت في الحادي والعشرين من عمرها، عندما ذهبت للممارس العام في 2012، وأجرى لها فحص ثدي بأسلوب جنسي، وزعم أنه يشعر بوجود ورم، لكنه لم يتابع معها مناقشة سبل علاجه أو المتابعة.
المريضة الخامسة كانت تخشى من إصابتها بالملاريا بعد عضة بعوضة لها أثناء رحلة إلى Vanuatu.
ولم تنج المرأة من تحرش الطبيب الذي أجرى لها فحصا على أعضائها الحساسة دون موافقتها، وفي زيارة لاحقة اجرى لها فحص ثدي دون مبرر.
وخلصت المحكمة إلى أن الطبيب مارس أفعالا غير مبررة مع المريضات لإشباع غريزته الجنسية.
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