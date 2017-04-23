بوب خاطر من حانة بسيدني: لا أريد أي مسلم في أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ضبطت كاميرا عضو البرلمان المستقل بوب خاطر داخل حانة بسيدني وهو يعترف أنه لا يريد أي مسلم في أستراليا قبل أن يتراجع عن تلك الكلمات.

الفيديو المذكور التقطه شاب من سيدني اتهم بوب خاطر بالتفكير العنصري.

وقام الشاب بتحميل الفيديو عبر الفيسبوك أمس الجمعة.

وخلال الفيديو، قال عضو البرلمان الفيدرالي لدائرة كينيدي: "لا أريد أي مسلم يأتي إلى هنا" قبل أن يغير نبرته ويبدو عليه الانفعال.

بوب خاطر قال إنه لا يريد أي مسلم في أستراليا

وقال الشاب خلال مقطع الفيديو مخاطبا عضو البرلمان المستقل: "أنت لا تحبهم كثيرا، هل تفعل ذلك حقا؟

وأجابه خاطر حفيد أحد المهاجرين اللبنانيين: "نحن لطفاء معكم، أيها الرجال ذوو البشرة البيضاء".

بيد أن الرجل وجه لخاطر انتقادات شديدة بسبب روابطه السياسية، وسأله إذا كان "ينام على الفراش مع حزب "أمة واحدة" الذي تقوده السيناتورة العنصرية بولين هانسون.

وأردف خاطر: "لا أريد أي مسلم أن يأتي هنا"، قبل التراجع قائلا: "لا ينبغي علي التفوه بذلك".

وأثار الشاب غضب بوب خاطر عندما قال له: "أنت لا تريد لأي منهم المجئ إلى هنا، أليس كذلك يا بوب خاطر؟"

وقال خاطر: "أنا لم أقل هذا"، قبل أن ينهي المحادثة مع الشاب متهما إياه بالتفوه بأكاذيب.

بوب خاطر كان متواجدا في حانة بنيو ساوث ويلز

في مارس الماضي جدد بوب خاطر دعوته لحظر الهجرة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أعقاب هجمات لندن

وعنف الشاب عضو البرلمان المستقل قائلا: "اذهب وfu.. yourself يا صديقي".

وأشعل مقطع الفيديو جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض.

وفي مارس الماضي جدد بوب خاطر دعوته لحظر الهجرة إلى أستراليا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أعقاب هجمات لندن.

ديلي ميل أستراليا حاول الاتصال بمكتب بوب خاطر للتعليق.

المصدر: dailymail.co.uk رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا