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موقع التسوق الشهير eBay يحذر من إيقاف تصدير المبيعات لأستراليا
حذر موقع eBay من وقف المبيعات الالكترونية التي يستفيد منها الأستراليين وذلك بعد التغيرات التي ستطرحها الحكومة على ضريبة السلع والخدمات والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو تموز المقبل.
الأعمال التجارية في الخارج والتي تصل قيمة أرباحها إلى 75 ألف دولار او اكثر سيطلب منهم مكتب الضرائب الاسترالي دفع ضريبة على كل المشتريات التي تصل قيمة الواحدة منها إلى ألف دولار بناء على التغيرات الجديدة.
وقال وزير الخزانة سكوت موريسون إن هذه التغيرات ستضمن لأصحاب المصالح التجارية الأسترالية المحلية المعاملة العادلة مقابل الخصومات الضريبة التي تحصل عليها البضائع المستوردة.
وكانت متاجر كبرى مثل Harvey Norman و Premier Investments قد طالبت بإحداث هذه التغيرات كي تتساوى بضاعتها بأسعار البضائع المستوردة من مواقع مثل أمازون و Asos و eBay
ومن المهم التنويه إلى أن موقع eBay ليس موقع للبيع المباشر وإنما هو وسيط فهو يلعب دور الطرف الثالث بين البائع والمشتري عن طريق الانترنت.
وأظهر استطلاع للرأي شمل ألف أسترالي أن 59% منهم لا يدعمون هذا المقترح بفرض ضريبة سلع وخدمات على البضائع المستوردة من eBay لأنه ببساطة لا يعتبر سوقاُ كباقي المواقع وإنما يزود الطرفان البائع والمشتري بمكان لعرض ورؤية السلع عبر الانترنت.
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