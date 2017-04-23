مجرمون يرفضون الرحيل عن استراليا

بدلاً من قبول قرار ترحيلهم ومغادرة استراليا يقررون البقاء في مراكز الاحتجاز، احياناً لفترات لا تقل عن سنتين ، لتحدّي قرار الترحيل والبقاء في أستراليا ...

مجرمون يرفضون قرار ترحيلهم رغم الغاء تأشيراتهم

بدلاً من قبول قرار ترحيلهم ومغادرة استراليا يقررون البقاء في مراكز الاحتجاز، احياناً لفترات لا تقل عن سنتين ، لتحدّي قرار الترحيل والبقاء في أستراليا ...

وهؤلاء ليسوا "لاجئين " بل مجرمون وقتلة ومتحرشون بالاطفال ومحتالون وأفراد ينتمون الى عصابات منظمة . وأعداد هؤلاء تفوق بكثير أعداد اللاجئين غير الشرعيين المحتجزين في استراليا بانتظار البتّ بطلباتهم . ويتسبب هؤلاء باكتظاظ مراكز الاحتجاز ويكلف بقاء كل واحد منهم في مراكز الاحتجاز الدولة الاسترالية حوالى 300،000 دولار في السنة الواحدة مع كلفة اجمالية تصل الى 135 مليون دولار ، كما نقلت صحيفة الديلي تلغراف عن دائرة الهجرة .

وقد ألغت دائرة الهجرة العام الماضي 2016 عدداً قياسياً من التأشيرات بلغ 1058 تأشيرة لأشخاص ارتكبوا جرائم ، غالبيتهم من نيو ساوث ويلز وكوينزلاند ، ورغم عرضها بترحيل هؤلاء الى البلدان التي اتوا منها على حساب دافعي الضرائب إلاّ أنهم يرفضون الرحيل ويأملون بالبقاء في استراليا . وبين المحتجزين حوالى مئة عنصر مولودون خارج استراليا وصنفتهم هيئة الاستخبارات الاسترالية ASIOبالمتشددين وبالمتطرفين وهم عناصر ينتمون الى عصابات الدراجات المنظمة المعروفة بال Bikies.

ويحتجز هؤلاء في مراكز موزعة بين Xmas Island وفي

Villawood في سيدني وفي

Yongah Hill ,في Perth

وفي Maribyrong في ملبورن

وكثر عدد الاشخاص الذين ألغيت تاشيراتهم في استراليا والذين طلب منهم الرحيل عن هذه البلاد بعد ان أقرّت حكومة طوني آبوت الائتلافية

السابقة نهاية عام 2014 قانوناً ينص على الغاء تاشيرة أي شخص يرتكب جرماً ويصدر بحقه حكم بالسجن لفترة من أو أكثر من 12 شهراً وذلك بشكل اوتوماتيكي .

ويمنح كل شخص تلغى تأشيرته فترة من 28 يوماً للطعن بقرار الالغاء ، وفي اغلب الحالات يقرر هؤلاء استنزاف كل الطرق القضائية في عملية الطعن بقرار ترحيلهم ما يبقيهم لسنوات في مراكز الاحتجاز من بين الاشخاص الذين يرفضون قرار ترحيلهم :

-مصطفى العثمان : وهو محتجز في مركز فيلاوود . وهو وصل الى سيدني عام 2013 قادماً من لبنان ، تزوج عام 2015 وله طفلة . ألغيت تأشيرته وصدر قرار بترحيله بعد صدور تقرير للآزيو صنفه فيه بأن لديه ميول متطرفة .DETAINEES FIGHTING TO STAY

-فيليكس جوناتان وهو من نيو زيلندا حكم عليه بالسجن بتهمة الاتجار بالمخدرات وهو عضو سابق بعصابة ال Hells Angels وهو محتجز الآن بفيلاوود بسبب رفضه قرار الترحيل .

_غراهام رانكان وهو وصل الى استراليا عام 1965 قادماً من اسكتلندا . وهو أمضى عقوبة بالسجن بعد اقامته علاقاة جنسية مع اطفال .وهو محتجز الآن في كريسماس ايلند بعد رفضه قرار ترحيله .

المصدر: SBS