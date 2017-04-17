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تقرير صادم : أستراليا الثاني عالميا في مديونية العائلات
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشف تقرير مؤسسة "ديلويت أكسيس إيكونوميكس" أن أستراليا جاءت في المركز الثاني عالميا، وتجاوزت الدنمارك في الشهور الأخيرة في قائمة أكثر العائلات مديونية في العالم، مقارنة بالدخل.
المركز الأول في القائمة المذكورة جاء من نصيب سويسرا.
وفسر التقرير ذلك الوضع الذي أصبحت عليه العائلات الأسترالية إلى أسعار المنازل "الغبية بشكل ينذر بالخطورة".
وحذر اقتصاديون بارزون من أن الأسعار المفرطة لسوق الإسكان، من شأنها أن تهوى بالآلاف من العائلات الأسترالية داخل بحر من ضغوط الرهان العقاري خلال الأعوام المقبلة.
يأتي ذلك بينما تعاني حكومة تيرنبول من كيفية التعامل مع أزمة الغلاء العقاري في موازنة مايو.
بعض الخبراء قالوا إنه ينبغي البدء في موجة مستمرة من التصحيح العقاري.
وتوقع التقرير الربع السنوي لـ "آفاق البيزنس" الذي تصدره مؤسسة "ديلويت أكسيس إيكونوميكس" زيادة سعر الفائدة الرسمي البالغ حاليا 1.5 % تدريجيا عامي 2018 و2019 ليبلغ 3 % في أوائل 2020.
وأضاف التقرير: "بنك الاحتياطي يدرك جيدا أن أسعار الفائدة سلاح هائل يقلل من نمو الاقتصاد الأسترالي أكثر من أي وقت مضى".
كريس ريتشاردسون مدير المؤسسة البحثية صاحبة التقرير قال لفيرفاكس ميديا إنه يمكن التغلب على الأزمة إذا صعدت أسعار الفائدة بشكل بطئ وثابت.
ومضى يقول: "بالمصطلحات العالمية، فإن أسعار المنازل في أستراليا تجلب المشاكل".
وتابع: "العديد من الموظفين باتوا يشاهدون أسعار المنازل ترتفع تدريجيا كل يوم أكثر مما يكسبون، ويمكن القول إن انفجارا حتميا سيحدث".
تقرير ديلويت كشف أن سكان سيدني هم أكثر الفئات هشاشة في أزمة الإسكان، رغم استفادتهم من الفائدة المنخفضة، لكنهم الآن يشهدون "أسعارًا سخيفة" مستمرة في الارتفاع.
وأضاف التقرير: "كلما بدا المشهد جيدا الآن لنيو ساوث ويلز، كلما زادا المشاكل المستقبلية".
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العنكبوت الالكتروني
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