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بالأرقام.. أسعار المنازل في أستراليا وإسرائيل
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تشترك إسرائيل وأستراليا في عبارة "أزمة الإسكان" التي تتصدر مانشيتات الصحف في كل منهما رغم اختلاف أوضاع كل منهما.
وقبل مقارنة أسعار القطاع العقاري في إسرائيل وأستراليا، ينبغي التعرف على بعض الإحصائيات لتوضيح الصورة بشكل أفضل.
عدد سكان إسرائيل يساوي ثلث نظيره في أستراليا، وكذلك لا تمتلك تل أبيب الموارد الطبيعية التي تتمتع بها القارة البعيدة.
أصبحت إسرائيل قوة اقتصادية اعتمادا على الناتج التقني والثقافي.
وتنفق إسرائيل ضعف ما تنفقه إستراليا في ميزانية الدفاع.
ويتساوى معدل الإنفاق للدولتين في التعليم، ومعدل الإنفاق الصحي لكل فرد.
وتتزايد معدل الخصوبة في أستراليا مرتين ونصف عن المعدل في إسرائيل.
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في أستراليا يبلغ 51000 دولار، بينما يلامس مستوى 35700 دولار في إسرائيل.
نسبة البطالة في إسرائيل 4.6 % بينما في أستراليا 5.5 %.
ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن النمو في أستراليا يتجاوز باقي دول المنظمة على مدى أكثر من 10 سنوات.
الجدول التالي يوضح إحصائيات لمقارنة أسعار القطاع العقاري في ملبورن والقدس.
وتشترك أستراليا وإسرائيل في وجود طفرة تشييد عقارية رغم ارتفاع الأسعار.
وفي رد فعل على الأسعار الملتهبة، نفذت إسرائيل إجراءات صارمة لتقليل المخاطر المحتملة وخفض الطلب على الإسكان.
فعلى سبيل المثال، منذ عام 2012، رفعت إسرائيل الحد الأدنى من مقدم الرهن العقاري إلى 30 % من السعر الإجمالي للمنزل المراد شراؤه، و25 % للمنزل الأول، و50 % للمستثمرين، بينما في أستراليا لا تزيد النسبة عن 10 % بما يتسبب في زيادة الطلب.
ولكن بالرغم من الإجراءات الصارمة، وبحسب معهد "ميلكن" البحثي الأمريكي في تقرير نشره عام 2014، فإن إسرائيل تعاني من فشل ملحوظ في سوق الإسكان، وارتفاع دراماتيكي في التكلفة خلال السنوات الخمسة التي سبقت نشر التقرير، بما يتجاوز الدخل السنوي.
ويمتد الأمر بالنسبة للشقق السكنية، حيث لا يوجد إلا القليل منها المتاح للشراء أو الإيجار، ولا تستطيع العائلات المنتمية لطبقة العمال التنافس في سوق الوحدات السكنية الحالي.
وفي ذات السياق، تواجه أستراليا ردود فعل سياسية عنيفة جراء معاناة الشباب بوجه خاص في الدخول إلى سوق الإسكان.
الرسمان البيانيان التاليان يوضحان تطور أسعار المنازل في سيدني وملبورن بحسب إحصائيات مكتب الإحصاء الأسترالي.
وبالمقابل، يوضح الرسم البياني التالي تطورات أسعار المساكن في إسرائيل في الفترة من 1986 حتى 2013
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