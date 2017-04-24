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المعلومات المتعمّقة الأولى للـ Census تُبرز التنوّع المتنامي في أستراليا
كشف مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) في 11 نيسان/أبريل 2017 عن المعلومات المتعمّقة الأولى المنبثقة عن إحصاء السكان والإسكان لعام 2016 (2016 Census of Population and Housing)، التي تُبرز التنوّع المتنامي في أستراليا عبر الصفات الرئيسية التي تميّز الأسترالي "النموذجي" في 2016.
وتأتي هذه المعلومات كمقدّمة للإفصاح الأول عن بيانات الـ Census يوم الثلاثاء في 27 حزيران/يونيو 2017، والذي سيشمل مجموعات بيانيّة لكلّ المدن الوطنية الأسترالية ومدن الولايات والمقاطعتَين وعواصمها، إلى جانب مجموعات بيانيّة للمجموعات السكانية الصغيرة والمناطق الجغرافية الصغيرة مثل الضواحي (suburbs) ومناطق البلديات (Local Government Areas). والشيء الذي تكشفه هذه المعلومات هو أنه لا توجد أية صفات "نموذجية" على الإطلاق تميّز الأستراليين!
لقد كشف Census عام 2016 أن الأسترالي "النموذجي" هو أنثى تبلغ من العمر 38 عامًا، من مواليد أستراليا وذات أصول إنكليزية. وهي متزوّجة وتتكوّن عائلتها من شريكيّ حياة وطفلَين، وقد أكملت الدراسة الثانوية. وهي تعيش في منزل يضمّ ثلاث غرف نوم، مع سيارتَين.
أما الأسترالي "النموذجي" الذكَر فيبلغ من العمر 37 عامًا - أي أصغر من الأنثى "النموذجية" بعام واحد - ويقضي أقل من خمس ساعات أسبوعيًا في إنجاز أعمال منزلية، بينما تقضي الأنثى "النموذجيّة" ما بين خمس ساعات و14 ساعة أسبوعيًا في إنجاز أعمال منزلية.
ومع أن والدَي الأسترالي "النموذجي" من مواليد أستراليا، فإن واحدًا على الأقل من والدَي الأسترالي "النموذجي" في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا ووسترن أستراليا مولود خارج أستراليا.
والذي يُظهر التنوّع المتنامي في أستراليا هو أنه في عام 2016 كان المهاجر "النموذجي" في نيو ساوث ويلز أنثى من مواليد الصين تبلغ من العمر 44 عامًا. لكن قبل عقد من الزمن، كان المهاجر "النموذجي في نيو ساوث ويلز" أنثى من مواليد إنكلترا تبلغ من العمر 45 عامًا.
أمّا المهاجر "النموذجي" في فيكتوريا فأنثى من مواليد الهند، بينما كان المهاجر "النموذجي" في فيكتوريا عام 2011 من مواليد إنكلترا. ومثل المقيم "النموذجي" في فيكتوريا، فإن المهاجرة النموذجية في فيكتوريا تتكلّم الإنكليزية في البيت وتبلغ من العمر 43 عامًا، أي أصغر بسنتَين ممّا كان عليه الوضع في 2011 وبأربع سنوات ممّا كان عليه الوضع في 2006.
تشكّل المعلومات التي تمّ الإفصاح عنها مجرّد لمحة بسيطة عن ما يمكن توقّعه عند الإفصاح عن بيانات Census عام 2016 في حزيران/يونيو، وهذا بفضل مشاركة الأستراليين في Census السنة الماضية. وسيأتي الإفصاح في حزيران/يونيو في أعقاب إكمال عملية ضمان جودة البيانات التي يقوم بها ABS بصورة معتادة وكذلك إكمال أعمال ضمان النوعية من جانب لجنة الضمان المستقلة للـ Census.
ويمثّل الـ Census أغنى مصدر للبيانات في أستراليا، إذ أنه يعطي فكرة متعمّقة عن حياة الأستراليين، ويبيّن مدى التغيير الحاصل في مجتمعاتنا المحلية وعلى الصعيد الوطني بمرور الزمن، ويساعد الحكومات والمصالح التجارية والمجتمعات على التخطيط للمستقبل. وهو يعطي أكثر المعلومات شموليّة عن المناطق الإقليمية والمجموعات السكانية الصغيرة، فيساعد بذلك على تنوير عملية صنع القرارات الحكومية الخاصة بالتمويل ووضع السياسات وتقديم الخدمات.
يمكن الاطّلاع على صفات الأسترالي "النموذجي"، بما فيها تلك الخاصة بالولايات والمقاطعتين، في موقع ABS الإلكتروني.
كما يمكن الاطّلاع على مزيد من المعلومات عن جدول الإفصاح عن البيانات المتعلقة بـ Census عام 2016 من موقع ABS الإلكتروني.
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