- النشاطات السنوية لنادي الكاراتيه للعبة الشوتوكان اليابانية التابع لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في سيدني
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النشاطات السنوية لنادي الكاراتيه للعبة الشوتوكان اليابانية التابع لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في سيدني
عملا بروزنامة نشاطاته السنوية نظم نادي الكاراتيه للعبة الشوتوكان اليابانية التابع لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في سيدني الدورة التدريبية الأولى تحت رعاية دار الفتوى المجلس الإسلامي الأعلى في أستراليا
وذلك بحضور النائب المحلي لمدينة ليفربول وضواحيها بول لينش - المدعي العام في حكومة الظل في الولاية - و القنصل الفخري لليابان كاييزو تيكاواكا مع مسؤول القنصلية الياباني في سيدني للشباب كازوما هاتانو وممثل دار الفتوى الشيخ إبراهيم الشافعي إلى جانب الدكتور غياث الشلح رئيس النادي وحشد من الأهالي.
بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني الأسترالي ثم تبعه النشيد الوطني الياباني، تلاه كلمة لراعي الاحتفال ألقاها فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي تكلم فيها عن أهمية دور الرياضة في حياة الناشئة وفي تأهيل الشباب ومساعدتهم في ابعادهم عن التطرّف والعنف والمفاسد وتمهيدًا لهم في اندماجهم الصحيح في المجتمع وخاصة في المجتمع الأسترالي المتعدد الثقافات والذي يحتاج الى دعم التعايش الحسن فيما بين الشرائح الاجتماعية، كما أكد على دور مؤسسة دار الفتوى والجمعيات والنوادي التي تعمل تحت توجيهاتها ومنها نادي الكاراتيه للعبة الشوتوكان في توجيه الشباب إلى ما هو أصلح لهم ولمجتمعاتهم.
ثم كانت كلمة للدكتور غياث الشلح رئيس النادي تحدث فيها عن نشاطات وإنجازات النادي لأكثر من عشرة سنوات وعن أهمية برامجه المتبعة التي يعتمدها المدربين المتخصصين في تهيئة الشباب ليكونوا دعاة خير وسلام وفخر للجالية الإسلامية، وعن أساليب التدريب الحديثة التي يتابعها المدربون وتحت اشراف المكتب الرئيسي في اليابان وما له من تأثير مباشر على حسن أداء المدربين مع المنتسبين لهذه اللعبة الرياضية.
وتكلم النائب بول لينش عن أهمية هذه النشاطات التي تقوم بها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بمختلف أقسامها تجاه الشباب والتي تخدم مختلف الشرائح الاجتماعية وقال هذا ما عهدته من منذ أن تعرفت على جمعية المشاريع بأنها تسعى دائمًا للخير ولبناء المجتمع السليم.
ثم تحدث القنصل الياباني عن فخره بهذا النشاط التي تساعد على نشر لعبة الكاراتيه اليابانية في المجتمع الإسلامي وخاصة في أستراليا وشكر النادي على دعوته واستضافته بطل العالم المدرب الكبير الياباني اينادا ليشرف تدريبيًا على هذه الدورة التدريبة المستمرة على مدى يومين في سيدني.
وانتهى الحفل بأن قدم الدكتور غياث رئيس النادي الدروع التذكارية للضيوف عربون شكر لدعمهم نشاطات النادي.
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