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أستراليا: بعد إدانته بالاحتيال.. استقالة أرتين اتميكدجيان من الحزب الليبرالي

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: The Sydney Morning Herald
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: بعد إدانته بالاحتيال.. استقالة أرتين اتميكدجيان من الحزب الليبرالي
ارتين اتميكدجيان

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - اضطر أرتين اتميكدجيان عضو مجلس بلدية رايد السابق إلى تقديم استقالته من الحزب الليبرالي قبل ساعات من إقالته في أعقاب إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي.

 

الإدانة المذكورة تتعلق بإقرارات ضريبية بتاريخ قديم خاصة بالمصرفي السابق في "ماكواري" مايكل كارابيت.

 

أرتين اتميكدجيان، الوكيل الضريبي، حكم عليه بالسجن 7 شهور مع إيقاف التنفيذ بتهمة الاحتيال، على أن يقضي المدة في خدمة تقويم إجبارية بعد إقراره بالذنب بتهمة التأثير غير الشريف على موظف عام في مكتب الضرائب بشأن الإقرارات الضريبية لكارابيت.

 

وتقدم اتميكدجيان باستقالته من الحزب الليبرالي قبل ساعات قليلة من اجتماع الهيئة التنفيذية للحزب بالولاية لدراسة إمكانية تجريده من العضوية.

 

وأكد متحدث باسم الحزب الليبرالي استقالة اتميكدجيان وأضاف: "لم يعد الشخص المذكور عضوا في الحزب الليبرالي، نتوقع دائما معايير سلوكية مرتفعة من كافة أعضاء الحزب تتماشى مع آمال المجتمع".

 

وتأتي الاستقالة في أعقاب قرار فصله من عضوية مجلس بلدية رايد الخميس، بعد أسبوع من قرار المحكمة.

 

وأقر المتهم بالذنب في الاتهامات المنسوبة إليه في يناير لكنه استأنف ضد قرار الحبس مع إيقاف التنفيذ.

 

وبحسب وثائق المحكمة، فقد بعث المتهم برسالة إلكترونية للمساعد الشخصي لكارابيت عام 2009 طالبا التوقيع على إقرارات ضريبية بأثر رجعي لأعوام 2002 و2006 و2007 في طريقة احتيالية لتقليل الضرائب المفروضة.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

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