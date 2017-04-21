- أستراليا: بعد إدانته بالاحتيال.. استقالة أرتين اتميكدجيان من الحزب الليبرالي
- بالفيديو: "عملي واحد ع قياسي "... فجور يتخطّى كلّ الخطوط الحمراء!
- أستراليا: بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.. جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تقيم احتفالا دينيا كبيرا في مسجد السلام
- أستراليا.. سلسلة مقابلات التهاب الكبد C التي تم إطلاقها باللغة العربية
- جانب آخر من تونس.. شاهد صور شباب فاحشي الثراء
- بالصور.. "موديل" تحقق أمنيتها بأن تموت في غاية الجمال
- واشنطن تصمم عقوبات تؤلم “حزب الله”
- تصعيد "التيار الوطني الحر"... الى أين؟
- النشاطات السنوية لنادي الكاراتيه للعبة الشوتوكان اليابانية التابع لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في سيدني
- محامي صدام: هذا رأيه بغزو الكويت ورفض عرضا أمريكيا لإطلاقه
- زيارة الحريري الى الجنوب.. رد على حزب الله أم بالتنسيق معه؟
- الأميركيون هنا و«الوضع تحت السيطرة»
- لا قَسَمٌ ولا خِطابُ قَسَم
- لقاء رباعي في الساعات المقبلة؟
- المعلومات المتعمّقة الأولى للـ Census تُبرز التنوّع المتنامي في أستراليا
- لبنان أمام 3 حروب دفْعة واحدة... فهل ينجو؟
- هيفاء وهبي أميرة الفساتين القصيرة الضيّقة
- ثوانٍ مرعبة.. فيديو لفهد يباغت سائحة ويتمكن من رقبتها
- السلاح المنهوب
- السعودية ومصر وصناعة الدور
- مفاوضات لتقاسم المقاعد النيابية
- بري والحريري لمجلس شيوخ.. بكركي: الســـتين ولا التمديد والفراغ
- الحريري يطوّق مفاعيل «عراضة حزب الله» ويؤكد الشراكة الدولية ضد تهديدات إسرائيل
- «الثنائي المسيحي» منزعج من عودة بكركي الى «الستين».. صيغة جنبلاط «تتعثر»... وباسيل لـ «الديار» : الافضلية لـ «التأهيلي»
- الراعي يتصدر المدافعين في لبنان عن قانون 'الستين'
أستراليا: بعد إدانته بالاحتيال.. استقالة أرتين اتميكدجيان من الحزب الليبرالي
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - اضطر أرتين اتميكدجيان عضو مجلس بلدية رايد السابق إلى تقديم استقالته من الحزب الليبرالي قبل ساعات من إقالته في أعقاب إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي.
الإدانة المذكورة تتعلق بإقرارات ضريبية بتاريخ قديم خاصة بالمصرفي السابق في "ماكواري" مايكل كارابيت.
أرتين اتميكدجيان، الوكيل الضريبي، حكم عليه بالسجن 7 شهور مع إيقاف التنفيذ بتهمة الاحتيال، على أن يقضي المدة في خدمة تقويم إجبارية بعد إقراره بالذنب بتهمة التأثير غير الشريف على موظف عام في مكتب الضرائب بشأن الإقرارات الضريبية لكارابيت.
وتقدم اتميكدجيان باستقالته من الحزب الليبرالي قبل ساعات قليلة من اجتماع الهيئة التنفيذية للحزب بالولاية لدراسة إمكانية تجريده من العضوية.
وأكد متحدث باسم الحزب الليبرالي استقالة اتميكدجيان وأضاف: "لم يعد الشخص المذكور عضوا في الحزب الليبرالي، نتوقع دائما معايير سلوكية مرتفعة من كافة أعضاء الحزب تتماشى مع آمال المجتمع".
وتأتي الاستقالة في أعقاب قرار فصله من عضوية مجلس بلدية رايد الخميس، بعد أسبوع من قرار المحكمة.
وأقر المتهم بالذنب في الاتهامات المنسوبة إليه في يناير لكنه استأنف ضد قرار الحبس مع إيقاف التنفيذ.
وبحسب وثائق المحكمة، فقد بعث المتهم برسالة إلكترونية للمساعد الشخصي لكارابيت عام 2009 طالبا التوقيع على إقرارات ضريبية بأثر رجعي لأعوام 2002 و2006 و2007 في طريقة احتيالية لتقليل الضرائب المفروضة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- أستراليا: بعد إدانته بالاحتيال.. استقالة أرتين اتميكدجيان من الحزب الليبرالي
- أستراليا: بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.. جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تقيم احتفالا دينيا كبيرا في مسجد السلام
- أستراليا.. سلسلة مقابلات التهاب الكبد C التي تم إطلاقها باللغة العربية
- النشاطات السنوية لنادي الكاراتيه للعبة الشوتوكان اليابانية التابع لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في سيدني
- المعلومات المتعمّقة الأولى للـ Census تُبرز التنوّع المتنامي في أستراليا
- طفل يقود سيارة لمسافة 1300 كم.. وهذا ما كان سيحدث لو لم توقفه الشرطة
- بالأرقام.. أسعار المنازل في أستراليا وإسرائيل
- تقرير صادم : أستراليا الثاني عالميا في مديونية العائلات
- بوب خاطر من حانة بسيدني: لا أريد أي مسلم في أستراليا
- مجرمون يرفضون الرحيل عن استراليا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)