أستراليا.. كيف خدعت إيمان شاروبيم الجميع؟

إيمان شاروبيم

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - لقد خدعت إيمان شاروبيم الجميع من حولها بدءا من رئيس حكومة نيو ساوث ويلز السابق مايك بيرد، وإذاعة "سي بي إس" الأسترالية.

إنها قصة فداء أراد الجميع تصديقها، مراهقة أُجبرت على الزواج من ابن عمها، وترملت عندما كان عمرها 29 عاما، ولديها طفلان، بعد أن عانت من سنوات من الزواج العنيف.

وهاجرت من مصر، لتحصل على شهادتين دكتوراة، وارتفع نجمها لتصبح الرئيسة التنفيذية لبرنامج خدمات صحية تموله حكومة نيو ساوث ويلز يهتم بصحة المهاجرات الجدد.

وعلاوة على ذلك، كانت شاروبيم ضمن قوائم التكريم مرات عديدة، أبرزها ترشيحها للوصل للقائمة النهائية للقب "أسترالية العام" في اليوم الوطني لأستراليا.

ولكن مع إعلان المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد أنها ستعقد جلسات تحقيق علنية تتعلق بسلوكيات شاروبيم في أعقاب تحقيق أجرته فيرفاكس ميديا، وقرار مفوضية الجرائم بنيو ساوث ويلز بتجميد أصولها المالية، انكشفت التمثيلية، وتوالت ادعاءات إساءة استغلال بطاقات ائتمانية، وفواتير زائفة، وإنفاق على أمور شخصية، واستخدام المال العام لتجديد عقار مملوك لها.

وتحقق المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد في ادعاءات تقديم شاروبيم لمؤهلات أكاديمية ومهنية زائفة.

والآن تشعر العديد من المنظمات والحكومات على المستويات الفيدرالية والولايات، الليبرالية والعمالية بالخداع.

فعلى سبيل المثال، إذاعة سي بي إس الأسترالية كانت قد منحت شاروبيم وظيفة مرموقة.

المؤسسة المشرفة على جائزة "أسترالي العام" لم تضع شاروبيم فحسب بين القائمة النهائية للمرشحين بل عينتها داخل مجلسها الاستشاري.

وعلاوة على ذلك، دأب الجميع على مناداتها بـ "الدكتورة شاروبيم" بالرغم من عدم وجود أي أدلة على كونها طبيبة نفسية.

وفي عام 2014، وقف مايك بيرد رئيس حكومة نيو ساوث ويلز آنذاك بجانب إيمان شاروبيم، المرشحة النهائية لجائزة "أسترالية العام" وقدم لها كلمات الثناء مبتسما للكاميرات.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا