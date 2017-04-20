إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا.. كيف خدعت إيمان شاروبيم الجميع؟
المصنفة ايضاً في: استراليا

أستراليا.. كيف خدعت إيمان شاروبيم الجميع؟

آخر تحديث: منذ 23 دقيقة
المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 46
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أستراليا.. كيف خدعت إيمان شاروبيم الجميع؟
إيمان شاروبيم

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - لقد خدعت إيمان شاروبيم الجميع من حولها بدءا من رئيس حكومة نيو ساوث ويلز السابق مايك بيرد، وإذاعة "سي بي إس" الأسترالية.

 

إنها قصة فداء أراد الجميع تصديقها، مراهقة أُجبرت على الزواج من ابن عمها، وترملت عندما كان عمرها 29 عاما، ولديها طفلان، بعد أن عانت من سنوات من الزواج العنيف.

 

وهاجرت من مصر، لتحصل على شهادتين دكتوراة، وارتفع نجمها لتصبح الرئيسة التنفيذية لبرنامج خدمات صحية تموله حكومة نيو ساوث ويلز يهتم بصحة المهاجرات الجدد.

وعلاوة على ذلك، كانت شاروبيم ضمن قوائم التكريم مرات عديدة، أبرزها ترشيحها للوصل للقائمة النهائية للقب "أسترالية العام" في اليوم الوطني لأستراليا.

 

ولكن مع إعلان المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد أنها ستعقد جلسات تحقيق علنية تتعلق بسلوكيات شاروبيم في أعقاب تحقيق أجرته فيرفاكس ميديا، وقرار مفوضية الجرائم بنيو ساوث ويلز بتجميد أصولها المالية، انكشفت التمثيلية، وتوالت ادعاءات إساءة استغلال بطاقات ائتمانية، وفواتير زائفة، وإنفاق على أمور شخصية، واستخدام المال العام لتجديد عقار مملوك لها.

 

وتحقق المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد في ادعاءات تقديم شاروبيم لمؤهلات أكاديمية ومهنية زائفة.

 

والآن تشعر العديد من المنظمات والحكومات على المستويات الفيدرالية والولايات، الليبرالية والعمالية بالخداع.

 

فعلى سبيل المثال، إذاعة سي بي إس الأسترالية كانت قد منحت شاروبيم وظيفة مرموقة.

 

المؤسسة المشرفة على جائزة "أسترالي العام" لم تضع شاروبيم فحسب بين القائمة النهائية للمرشحين بل عينتها داخل مجلسها الاستشاري.

 

وعلاوة على ذلك، دأب الجميع على مناداتها بـ "الدكتورة شاروبيم" بالرغم من عدم وجود أي أدلة على كونها طبيبة نفسية.

 

وفي عام 2014، وقف مايك بيرد رئيس حكومة نيو ساوث ويلز آنذاك بجانب إيمان شاروبيم، المرشحة النهائية لجائزة "أسترالية العام" وقدم لها كلمات الثناء مبتسما للكاميرات.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)