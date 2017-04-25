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في أستراليا.. هكذا أصبحت الحركة النقابية شريكا عقلانيا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أثناء حقبة هوك- كيتينغ، كانت الحركة النقابية، تحت قيادة بيل كيلتي أمين المجلس الأسترالي للنقابات المهنية شريكا في الأجندة الاقتصادية العقلانية لحزب العمال.
ومن خلال اتفاقيات، قبلت النقابات المهنية درجة من المسؤولية من أجل صحة الاقتصاد الأسترالي، على حساب التنازل عن بعض مصالح أعضائها.
حكومة هوك العمالية كانت تمتلك حافزا قويا عندما تقلدت السلطة للسعي من أجل نهج جديد للنقابات.
وفي ذلك الوقت، كانت المرة الأخيرة التي تقلدت فيها حكومة عمالية زمام الأمور بين عامي 1972-1975 تحت قيادة جوف ويتلام، وقتما كان هوك رئيسا للمجلس الأسترالي للنقابات المهنية، ورجل الواجهة لحركة الكفاح العمالي وانفجار الأجور في ظل معدل تضخم وصل آنذاك إلى ذروته بنسبة 18 %، ونسبة بطالة ناهزت 5 % للمرة الأولى منذ أربعينيات القرن المنصرم.
وفي المعارضة، كان رالف ويليس يفضل فكرة اتفاق رسمي بين النقابات وحزب العمال، والتي جرى تبنيها كسياسة في مؤتمر الحزب العمالي عام 1979.
"اتفاقية الأسعار والدخول" كانت نتاج سلسلة من الاتفاقيات بين حزب العمال والمجلس الأسترالي للنقابات المهنية، التي بموجبها خففت النقابات من مطالبها في الأجور مقابل تحسينات في "المدفوعات الاجتماعية".
الاتفاق الأول جرى إبرامه في فبراير 1993، قبل انتخاب حكومة هوك مباشرة.
وأعقب ذلك 6 اتفاقيات لاحقة توجت باتفاق "مارك السابع" في أكتوبر 1991 الذي كانت إيذانا بانطلاق نظام مساومة المؤسسات.
الاتفاق كان أحد المكونات الأساسية في البرنامج الاقتصادي الإصلاحي لحكومتي هوك وكيتينغ، بجانب تعويم الدولار الأسترالي، مما فتح الطريق للبنوك الدولية لمساعدة أستراليا التي أصبح اقتصادها أكثر ضلوعا على المستوى العالمي.
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