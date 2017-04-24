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بالأرقام.. أولويات الأستراليين قبل الموازنة الفيدرالية
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشف استطلاع أن الأستراليين يتفقون مع حكومة تيرنبول في أن أزمة الإسكان ليست الأولوية المطلقة في الموازنة الفيدرالية المقبلة.
واكتفى المشاركون في الاستطلاع بوصف قضية الإسكان بالهامة.
يذكر أن مالكولم تيرنبول رئيس وزراء أستراليا حاول تخفيض التوقعات بأن الموازنة المقبل ستحل أزمة الغلاء العقاري لا سيما في سيدني وملبورن.
وقبل أسبوعين من إعلان وزير الخزانة الفيدرالي سكوت موريسون الموازنة المرتقبة، كشف استطلاع أن أغلبية الأستراليين (57 %) ينظرون إلى الميديكير والمستشفيات باعتبارها تمثل الأولوية الأولى بالنسبة لهم في الموازنة.
الاستطلاع المذكور أجراه مركز بحوث "جيه دبليو إس" لصالح "أستراليان فاينانشيال ريفيو".
المركز الثاني في قائمة أولويات المشاركين في الاستطلاع جاء لصالح تحفيز النمو الاقتصادي والتوظيف بنسبة 48 %، ثم الرعاية الاجتماعية بنسبة 46 % ثم أزمة الغلاء العقاري بنسبة 41 % متساوية مع قضية تمويل التعليم والمدارس.
وذكرت تقارير أن الحكومة ستستخدم الموازنة لغلق ثغرات تسمح لأشخاص بادعاء أحقيتهم في الحصول على الدعوم الاجتماعية بالرغم من رفضهم مقابلات عمل.
ألان تدوج وزير الخدمات الإنسانية قال إن المشكلة في الوقت الراهن هو أن المخالفين يهربون من العقوبات بسبب تلك الثغرات التي خلقتها الحكومة العمالية السابقة، واستطرد: "نعمل على حل ذلك".
وفي ذات الوقت، سيظل أكثر الفئات الأسترالية احتياجا قادرين على الحصول على خدمات قانونية مدعمة فيدراليا.
ومن المقرر أن تتضمن الموازنة 39 مليون دولار للصرف على مراكز قانونية لخدمة المجتمع، و16.7 مليون دولار للصرف على الخدمات القانونية لسكان أستراليا الأصليين.
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