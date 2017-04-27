أستراليا تقطع الإنتنرنت عن نصف مليون شخص.. تعرف على السبب

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - انقطعت خدمة الإنترنت والهواتف المنزلية عن حوالي نصف مليون أسترالي جراء عدم تحويلهم إلى نظام "إن بي إن" فائق السرعة في الوقت المناسب.

ويمنح المسؤولين لمشتركي الإنترنت فترة 18 شهرا للتحويل إلى شبكة "إن بي إن" بمجرد أن يكون النظام متاحا في منطقة المشترك، لكن عدم الالتزام بالموعد الزمني المذكور يؤدي إلى إلحاق الضرر بخدمة الإنترنت والهواتف المنزلية.

وتخطر شركة "إن بي إن" السكان عبر رسائل مباشرة عن موعد توفر خدماتها في المناطق المختلفة، وتمنحهم وقتا محددا للانتقال إلى شبكة البرودباند، على أن تفصل الإنترنت والهاتف المنزلي بعدها.

ووفقا لنتائج استطلاع نفذه موقع Finder.com.au وشارك فيه أكثر من 2000 شخص، فإن حوالي نصف مليون مشترك تعرض لفصل خدمة الإنترنت والهاتف المنزلي بشكل مفاجئ.

أنجوس كيدمان خبير التكنولوجيا في "فايندر.كوم" علق قائلا: "الأمر مربك حقا، كما أن الطبيعة المسيسة لـ "إن بي إن" تعقد الأمر".

واستطرد: "بعض الناس يرى أن التحويل إلى إن بي إن فكرة سيئة".

بيد أن مسؤولي "إن بي إن" شككوا في صحة تلك الأرقام المتعلقة بانقطاع الخدمة وقالوا إنها لو كانت صحيحة لتلقت الشركة العديد من المكالمات المذعورة.

وقال مسؤول باسم الشركة إن عدد المباني المرتبطة بنهاية فترة الـ 18 شهرا يبلغ 900 ألف مشيرا إلى أن 5 % فحسب لا يريدون الانضمام إلى الشبكة الجديدة.

المصدر: heraldsun.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا