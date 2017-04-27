في 10 نقاط.. روشتة أزمة الإسكان في أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشف "المجلس الأسترالي للعقارات" عن خطة لتحسين أزمة الإسكان وتوفير منازل بأسعار معقولة.

وأيد المجلس أسعار الفائدة المنخفضة على القروض محذرا من المساس بـ"المديونية السلبية" التي تحدث عندما تمول البنوك قروض عقارية لأشخاص دون أن يكونوا مؤهلين للسداد، معتبرا أن ذلك يساعد الأستراليين في طريق العثور على وحدات سكنية.

ووضع المجلس خطة مؤلفة من 10 نقاط تم نشرها قبل أقل من أسبوعين من الإعلان المرتقب لوزير الخزانة سكوت موريسون عن الموازنة الفيدرالية، وفقا لما يلي:

-زيادة الإمدادات السكنية، والتنوع والخيارات

- تقليص أسعار بناء الوحدات السكنية

- وضع حوافز من أجل تنفيذ إصلاحات عقارية

- دعم القروض العقارية منخفضة الفوائد

-إزالة العقبات الخاص بتقليص الحجم

-عدم المساس بالمديونية السلبية

-الاستثمار المؤسسي في مشروع "البناء من أجل الإيجار" لمنح فرص أكبر للمستأجرين

- الاهتمام بالمواقع السكنية والكثافة العقارية حول المطارات والممرات

- التخلص التدريجي من ضريبة الدمغة العقارية

- إعادة تأسيس المجلس الوطني للإمداد العقاري

ومن بين الحلول التي تضمنتها الخطة تقليص تكلفة إنشاء المساكن، ورفع كمية المعروض وإزالة العقبات الخاصة باشتراطات البناء العقارية.

وعلاوة على ذلك، حذر التقرير من عواقب المساس بـ "المديونية السلبية" أو اتخاذ أي إجراءات في هذا الصدد، مشيرا إلى أن حدوث ذلك سيؤثر سلبا على سوق الاستثمار والإمدادات.

وتابع التقرير: "المديونية السلبية وخصومات أرباح رأس المال عناصر ضرورية لسوق قطاع التأجير الخاص".

يأتي ذلك بينما أوضح استطلاع "نيوزبول" أن معظم الأستراليين يفضلون تقليص التسهيلات الضريبية التي يتمتع بها المستثمرون العقاريون، وتخفيف المديونية السلبية.

وقال 54 % من المشاركين في الاستطلاع إنهم يناصرون تقليص المديونية السلبية وتقليص الخصومات الضريبية على أرباح رؤوس الأموال لهؤلاء المستثمرين.

وأوضح الاستطلاع كذلك وجود دعم ضئيل لاقتراح السماح بالراغبين في شراء المنزل الأول بالاستفادة المبكرة من مستحقات التقاعد لحجز الوحدات السكنية بنظام الرهن العقاري.

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا