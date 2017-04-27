أستراليا الغربية تنهار

بيرث, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - بلغت العائلات بولاية أستراليا الغربية نقطة الانهيار من خلال الديون المتراكمة التي يعجزون عن تسديدها، بينما يواجهون حقيقة الاقتصاد المتهاوي.

وبينما تتناقص قيمة الممتلكات بشكل ملحوظ بالولاية الأسترالية ويرتفع معدل البطالة، يجد العديد معاناة شديدة للعثور على وظائف لتلبية الاحتياجات.

هل يمكن أن تلقى ملبورن وسيدني نفس المصير ؟ فقد كانت أستراليا الغربية ذت يوم مركزا مزدهرا للإنتاج، وانتقل الآلاف من ولايات أسترالية أخرى أو من الخارج للاستقرار في مناطق حول بيرث من أجل العمل.

لقد كانت أستراليا الغربية ذات يوم أقوى اقتصاد في الدولة بل أن أسعار المنازل بها كانت على قدم المساواة بل تجاوزت مثيلاتها في سيدني وملبون في أوائل الألفية الجديدة.

لكن الآن في عام 2017، أصبحت أستراليا الغربية الولاية صاحبة الاقتصاد الأضعف ونسبة بطالة مرتفعة، وسوق عقاري منهار.

جافين هيجني، خبير العقار في بيرث قال في تصريحات لبرنامج 7.30 بشبكة إيه بي سي: "لقد كانت بيرث مدينة مزدهرة يركع لها الساحل الشرقي، لكن الوضع الآن اختلف تماما".

واستطرد:" لقد كانت أستراليا الغربية تمتلك اقتصادا قويا عامي 2006 و2007 لكن اليوم أصبحت القصة مختلفة تماما، محذرا من مخاطر تغيير الحكومة لقوانين تتعلق بالمديونية السلبية وضريبة مكتسبات رأس المال.

براد رايت كان مهندس مشروعات يعمل بأستراليا الغربية ويكسب حوالي 250 ألف دولار سنويا، لكنه يعمل الآن حارس أمن بدوام جزئي في محاولة للخروج من وضعه المالي المتأزم.

وزاد قائلا: "لقد انخفض الدخل السنوي للأشخاص هنا بين 10-20 %، ويتعين عليهم الإيفاء بمدفوعات هائلة".

واضطر رايت الآن لبيع وحدات سكنية كان قد ابتاعها وقت الازدهار من أجل توفير أموال لعائلته لا سيما وأنه اقترض مليون دولار في وقت سابق.

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا