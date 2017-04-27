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بالأرقام.. أسعار الإيجارات في أستراليا الغربية

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: theconversation.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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بالأرقام.. أسعار الإيجارات في أستراليا الغربية

بيرث, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - بينما ترتفع أسعار الإيجارات في ملبورن وسيدني، أصبح سوق الإيجار في أستراليا الغربية أكثر ملاءمة للعمال أصحاب الأجور المنخفضة منذ نهاية طفرة التعدين.

 

ونشرت "أنجليكير" تقريرها السنوي Rental Affordability Snapshot الذي يتعلق بمدى القدرة على تحمل تكاليف الإيجار. الذي يركز على الولايات الأسترالية كلا منها على حدة.

 

وكشف التقرير أنه في بداية أبريل 2017، بلغ عدد الوحدات السكنية المعروضة للإيجار بأستراليا الغربية 14123.

 

ومع زيادة المعروض، أصبحت الإيجارات أقل تكلفة عن ذي قبل في أستراليا الغربية.

 

وانخفض متوسط أسعار إيجار وحدة سكنية في منطقة مترو بيرث بنسبة 11 % لتبلغ 350 دولارا أستراليا، و6 % في الأحياء الجنوبية، و7 % في شمال الغرب التي تتضمن بيلبارا وكيمبرلي.

وفي أعقاب سنوات من أسعار الإيجار المتضخمة أثناء طفرة التعدين، تشهد العائلات العاملة في أستراليا الغربية بعض التحسن الحقيقي في القدرة على العثور على استئجار وحدات سكنية بأسعار معقولة .

 

أكثر من 46 % من العقارات الموجودة في بيرث عام 2017 مناسبة لزوجين يكسب كل منهما الحد الأدنى من الأجور ويحصلان على على مزايا العائلات الضريبية، مقارنة بنسبة 39 % عام 2016، بينما تنخفض النسبة إلى 23 % في ملبورن و4 % فحسب في سيدني.

 

الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للعائلات ذات العائل الواحد التي تحصل على الحد الأدنى من الأجور حيث تنخفض النسبة لتلك الفئة إلى 6 % فحسب.

 

وتتزايد صعوبة الموقف بالنسبة للعائلات التي تعيش على معاش العجز.

 

المصدر: theconversation.com
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