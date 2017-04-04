في مستقبل أستراليا.. الطاقة "للأغنياء فقط"

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - لقد سمعت عن اللامساواة في الدخل؟ لكن ينبغي عليك أن تتعود على مصطلح "اللا مساواة في الطاقة".

المصطلح المذكور يعني وجود فجوة بين هؤلاء الذين يقدرون على تحمل تكاليف الطاقة وبين العاجزين عن ذلك.

وكشف إحصائيات أن نحو 1.2 مليار شخص في العالم لا يملكون كهرباء معظمهم يتركز في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وآسيا النامية.

ليس من قبيل المصادفة أن تتركز الأزمة في المناطق الأكثر فقرا إذا أن وجود طاقة رخيصة ووفيرة ينبع في الأساس من النمو الاقتصادي.

بيد أن فقر الطاقة ليس محصورا على الدول النامية، حيث تشير الإحصائيات مثلا إلى أن ما يتجاوز 2.3 مليون عائلة بريطانية"فقراء في الطاقة".

الأمر يسير نحو الأسوأ، فقد حذر خبير الطاقة العالمي أندرو رايت شريك مؤسسة "أوفجيم" البريطانية المختصة بتنظيم شؤون الغاز والكهرباء من أن إغلاق صناعة الطاقة عن طريق الفحم في بريطانيا بحلول 2025 سوف يترك المزيد من الأشخاص بدون الكهرباء التي يحتاجونها.

وتخيل رايت مستقبلا طبقيا في الطاقة، يدفع فيه الأثرياء المزيد من أجل الحصول على طاقة أفضل، بينما يعاني الفقراء ويضطرون للعيش في الظلام.

وبحسب تقرير الكاتب وارين موندين، فإن أستراليا تسير في طريق مشابه.

وفسر ذلك قائلا: "أستراليا الآن في المركز العاشر في أكثر أسواق الكهرباء غلاء بين منظمة دول التعاون والتنمية، وما زالت الأسعار في صعود".

ومضى يقول: "الكهرباء مصدر لم يعد يعتمد عليه نظرا للتكلفة العالية، لذلك سوف تقوم العائلات الثرية بتركيب ألواح وبطاريات الطاقة الشمسية، بينما يعاني الباقي من فواتير زاحفة ويضطرون إلى إغلاق مصادر الحرارة والأجهزة وغيرها".

أندرو ليفيريس الرئيس التنفيذي لـ "داو كيميكال" حذر من ارتفاع الأسعار بالرغم من محاولات تحسين كفاءة الطاقة.

ورأى كاتب المقال أن أستراليا تندفع باختيارها نحو فقر الطاقة متحدثا بشكل خاص عن التعثر في برنامج تقليص الانبعاثات وما نجم عنه من آثار سلبية في قطاع الطاقة.

المصدر: afr.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا