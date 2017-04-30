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بالأرقام.. تعرف على فاتورة ضرائب "جوجل أستراليا"
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - رغم ارتفاع الفاتورة الضريبية التي تكبدتها "جوجل أستراليا" بمقدار الضعف العام الماضي، لكن مكتب الضرائب الأسترالي ما يزال ينتظر المزيد.
وتمكنت الشركة العملاقة من مضاعفة إيراداتها وأرباحها العام الماضي بما تسبب في مضاعفة فاتورتها الضريبية بعد أن بدأ تطبيق ما يسمى بـ "ضريبة جوجل" في يناير العام الماضي.
وتشير النتائج المالية لجوجل أستراليا التي نشرتها الجمعة إلى تحقيقها إيرادات في السنة المالية التي انتهت 31 ديسمبر 2016 بلغت 1.41 مليار دولار مقارنة بـ 498 مليون دولار في السنة المالية السابقة.
كما تزايد صافي الربح في السنة المالية المذكورة أكثر من الضعف ليلامس مستوى 104.7 مليون دولار مقابل 47 مليون دولار فحسب عام 2015.
يذكر أن القانون المناهض للتهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات، والذي اصطلح على تسميته "ضريبة جوجل" دخل قيد التنفيذ في يناير 2016 بهدف منع هذه المؤسسات من تحويل أموالها إلى الخارج لتقليص التزاماتها الضريبية المحلية.
وبالمقابل، زادت الفاتورة الضريبية التي تكبدتها "جوجل أستراليا" إلى 32.9 مليون دولار في السنة المالية 2016 مقابل 16 مليون دولار فحسب في 2015.
جون هويل مدير جوجل أستراليا قال إن زيادة الإيرادات والأرباح تأتي نتيجة لإعادة هيكلة بعض النواحي المالية، وضم مكاسب لم تكن تندرج تحت بند موازنة الشركة في أستراليا.
وعلمت بيزنس إنسايدر أنه بالرغم من ذلك الصعود الملموس إلا أن إعادة الهيكلة لم تكتمل بعد بما يشير إلى صعود مرتقب جديد في إيرادات وأرباح جوجل أستراليا هذا العام.
ويؤكد هذا التأثير الذي أحدثه القانون الجديد، وبالتالي فإن المتوقع أن تتكبد "جوجل أستراليا" المزيد في الفاتورة الضريبية لهذا العام.
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العنكبوت الالكتروني
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