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برغبة السكان.. أحياء سيدني الداخلية فقيرة المواصلات العامة
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - رغم أن أحياء سيدني الداخلية مثل بونداي بيتش تشتهر بأنها بين الأكثر تميزا في أستراليا، لكنها تعاني من فقر شديد في وسائل المواصلات العامة التي تربطها مثلا بمنطقة الأعمال المركزية "سي بي دي".
ويستغرق الشخص الذي يرغب في التنقل بين تلك الأحياء بالمواصلات العامة زمنا تماثل 4 أضعاف نظيره في أماكن أخرى.
واتسونز باي، على سبيل المثال، هذه القرية ذات المناظر الطبيعية الخلابة الساحرة وصاحبة الإطلالة الرائعة على ميناء سيدني تبتعد 11 كيلومترا فحسب عن منطقة الأعمال المركزية بسيدني "سي بي دي" لكن الأمر يستغرق منك ساعة لتذهب إلى "تاون هول"بالمواصلات العامة.
وفي يوم جيد، وبفرض انتظام مواعيد وسائل المواصلات، فإن الرحلة المركبة التي تتضمن معدية وحافلة وقطار تستغرق 38 دقيقة، ويتزايد الزمن إلى 54 دقيقة بالحافلة فقط.
وبالمقابل، بالرغم من أن المسافة بين منطقة الأعمال المركزية بسيدني وضاحية مثل بيروود في غرب المدينة تتجاوز مسافة واتسون باي لكن زمن الوصول لا يتجاوز 14 دقيقة برحلة واحدة بالقطار.
أزمة "واتسون باي" تتكرر مع أحياء أخرى مثل "بوندي بيتش" الذي يبعد 7 كيلومترات شرقا من وسط المدينة، لكن الزمن بينه وبين منطقة الأعمال المركزية يتراوح بين 38-41 دقيقة، إما من خلال حافلة مباشرة، أو من خلال رحلة مركبة تتألف من حافلة وقطار.
وبالمقابل، نجد أن الراغب في الذهاب من ماسكوت إلى "سي بي دي" لا يستغرق أكثر من 15 دقيقة بالقطار.
كولين شرودر، الناشط في مجال النقل قال: "ينبغي عليك تذكر أن العديد من السكان في تلك الأحياء المميزة لا يريدون مواصلات عامة بحسب رغبتهم".
وفسر ذلك قائلا: "في مرحلة ما، تحدثت تقارير عن بناء خط سكة حديد إلى بوندي بيتش لكن السكان المحليين لم يرغبوا في ذلك".
وتابع: "ذات يوم كانت "بالمورال" تمتلك خدمتي المعدية والترام، لكن السكان قالوا إنهم يفضلون الانتقال بسياراتهم الخاصة".
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العنكبوت الالكتروني
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