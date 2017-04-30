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فضيحة في أستراليا.. البوليس الفيدرالي اخترق هاتف صحفي
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أجرى البوليس الأسترالي الفيدرالي ستة تحقيقات داخلية على مدى الشهور الثمانية عشر الماضية تتعلق بانتهاكات مهنية ارتكبتها عناصر شرطية بشأن التجسس على صحفي بدون إذن.
ومن المقرر أن يؤدي الإعلان عن ذلك إلى إثارة مخاوف بشأن تعامل البوليس الفيدرالي الأسترالي مع المعلومات الشخصية، بعد اكتشاف اختراق غير شرعي للسجلات الهاتفية لأحد الصحفيين بدون إذن قضائي.
واعترف أندرو جولفين مفوض البوليس الفيدرالي الجمعة إن المؤسسة اخترقت بصورة غير مشروعة البيانات الوصفية لهاتف الصحفي دون الحصول على الإذن اللازم الخاص بمعلومات الصحفيين والذي يمثل شرطا أساسيا منذ 2015.
وحصلت جارديان أستراليا على قائمة بعناصر الشرطة المشتبه ضلوعهم في التوقيع على تفويضات داخلية لاختراق البيانات الوصفية للأستراليين.
وبحسب وثائق، فإن عدد التحقيقات التي أجريت خلال الشهور الثمانية عشر الماضية بلغت ستة.
ولم يصل القائمون على التحقيقات إلى قرارات حاسمة بشأن 4 تحقيقات.
أما بشأن الاثنين الباقيين، فقد قرروا أنهما لا حاجة لهما إلى المزيد من التحقيق.
أحد التحقيقات تم إدارجه تحت بند "قضية فساد هامشية"، وتمت إحالته إلى "مفوض النزاهة".
بيد أن المنظمات المعنية بحرية الصحافة والخصوصية انتقدت تعامل البوليس الفيدرالي مع قضية اختراق سجل معلومات الصحفي، وطالبت بضرورة إصلاح قانون البيانات الوصفية.
بول مورفي الرئيس التنفيذي لتحالف Media Entertainment and Arts قال: "الأمر حقا مشين".
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