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أمازون تجتاح أستراليا.. 1.3 مليون عامل في خطر
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - بعد أعوام من الترقب، أعلنت شركة التسويق الإلكتروني الأمريكية العملاقة "أمازون" أنها بصدد دخول السوق الأسترالي.
الشركة تلتزم سياسة الكتمان بشأن خططها في استراليا، واكتفت بالقول إنها سوف تنفذ برنامجا يعتمد على الأسعار المنخفضة والمساحة الكبيرة من الاختيار والتوصيل السريع للبضائع.
لكن النظر إلى تجارب الشركة في دول أخرى قد ينبئنا بما قد تقدمه في أستراليا.
وقبل حوالي 6 سنوات، دخلت أمازون السوق الإسباني، واتسعت منتجاتها هناك لتصل إلى 175 مليون منتج، مع زمن توصيل قياسي لا يتجاوز ساعة، وفقا لخدمة "برايم".
ثمة أقوال مفادها أن أمازون سوف تتبع نفس النهج في أستراليا.
وذكر أحد مديري التمويل بالشركة أن أمازون تجري بالفعل مراجعات على الأسعار، مشيرا إلى اعتزامها تخفيض الأسعار بحيث تقل عن متاجر التجزئة في أستراليا بنسبة 30 %.
ويفسر ذلك نتائج استطلاع أجرته مؤسسة "نيلسن" والذي أشار إلى ان 56 % من الأستراليين سوف يشترون من أمازون.
وبحسب "الجمعية الوطنية للتجزئة"، فإن هناك أكثر من 1.3 مليون شخص يعملون في قطاع التجزئة بأستراليا، في عدد هو الأعلى في تاريخ الدولة.
لكن دخول أمازون يعرض العديد من هؤلاء العاملين إلى خطر فقدان وظائفهم على مدى السنوات العشر المقبلة، على غرار ما حدث داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث أغلقت العديد من متاجر التجزئة الأمريكية أبوابها هذا العام بصورة قياسية.
صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن عدد المتاجر الأمريكية التي بصدد الإغلاق هذا العام 8600.
وحتى الآن، أشهرت 10 متاجر تجزئة أمريكية إفلاسها هذا العام.
ولا تحتاج أمازون إلا إلى نصف عمالة المتاجر التقليدية لبيع منتجاتها.
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