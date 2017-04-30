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طفل داعشي أسترالي يهدد مواطنيه بالقتل في فيديو مروع
تحقق السلطات الأسترالية في تسجيل فيديو لطفل في الثامنة، هو ابن متطرف معروف من تنظيم داعش، يرتدي فيه حزاما ناسفا ويهدد بقتل أستراليين.
والتسجيل على ما يبدو للابن الأصغر لخالد شروف الذي بات في فبراير الماضي أول أسترالي تسحب منه الجنسية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وأوردت صحيفة "صنداي تلغراف" أن الصبي تم تصويره مؤخرا في فيديو مروع وهو يلبس حزاما ناسفا ويحمل مسدسين وسكينا ويوجه تهديدات بينما يسأله شخص لا يظهر في الفيديو "كيف تقتل أستراليا؟".
وكان شروف الذي غادر أستراليا مع عائلته إلى سوريا في العام 2013، تصدر وسائل الإعلام في 2014 عندما نشر صورة لابن آخر له وهو يحمل رأسا مقطوعة.
وأعلنت شرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز في بيان أن "الفريق المشترك لمكافحة الإرهاب على علم بتسجيل فيديو من الشرق الأوسط لقاصر يقوم بتهديدات باسم تنظيم داعش".
وتابعت الشرطة "الفريق المشترك يحقق حول التسجيل لكن ليس هناك أي تهديد محدد. ومستوى التهديد الوطني الحالي لا يزال عند المرجح".
وتقدر السلطات الأسترالية بأن 110 من مواطنيها سافروا إلى سوريا أو العراق للانضمام إلى التنظيمات المتطرفة وأن نحو 60 منهم قد قتلوا.
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