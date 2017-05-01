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في أستراليا.. الأقاليم الخاسر الأكبر من انخفاض إيرادات النفط والغاز

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: theconversation.com
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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في أستراليا.. الأقاليم الخاسر الأكبر من انخفاض إيرادات النفط والغاز

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - انخفاض إيرادات القطاع النفطي في أستراليا وما أتبعه من مراجعة لضريبة الموارد البترولية سوف يلحق الضرر بالمناطق الإقليمية.

 

المجتمعات الإقليمية الداعمة لقطاع التعدين دعت إلى ضرورة توفير تمويل الآن لبناء بنية تحتية جديدة.

 

بيد أنه لا توجد أخبار جيدة في هذا الصدد، إذ أن توصيات تقرير مراجعة ضريبة التعدين لن تنطبق إلا على المشروعات المستقبلية، ولا ترتبط بأي تغييرات في الموازنة الفيدرالية المقبلة.

 

التوصيات الحكومة المنبثقة من المراجعة المتعلقة بالمشروعات الحالية يمكن وصفها بالإدرية، لكن التقرير التزم الصمت بشأن ضرائب الكومنولث المفروضة على مشروعات الغاز المعرضة حاليا لضريبة التعدين.

 

ومع التكلفة العالية المطلوبة لإنشاء البنية التحتية لمشروعات النفط والغاز، ربما يتم تأجيل تمويل عمليات التطوير الإقليمية لمدى سنوات.

 

وأجرت الخبيرة ديان كرال بحثا أظهر رغبة المنتمين لصناعة النفط في عدم حدوث تغييرات بضريبة التعدين.

 

وعلاوة على ذلك، تضغط مجموعات من النقابات المهنية، وأنصار العدالة الاجتماعية، من أجل إعادة إدراج الإيرادات الضريبية للكومنولث في تمويل مشروعات الغاز البحرية الواقعة تحت نطاق ضريبة التعدين.

 

وتبدو الضغوط مشابهة لما تعرضت إليه حكومة رود-غيلارد العمالية عند تقديم ضريبة تعدين مشابهة.

 

وتقدمت مجموعة تتألف من 27 من المجالس البلدية الإقليمية في أنحاء أستراليا بطلبات تركزت على ضرورة تخصيص جزء من إيرادات ضريبة موارد التعدين في التمويل الإقليمي.

 

المصدر: theconversation.com

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