- أستراليا: عائلة جرجس.. هل تخرج من الشقة؟
- المذيع الأسترالي راي هادلي يطرد "ديلدام" من قائمة رعاة برنامجه
- في أستراليا.. الأقاليم الخاسر الأكبر من انخفاض إيرادات النفط والغاز
- الرقص الشرقي يسحر الإسرائيليات
- محكمة مصرية تقضي بإعدام 3 مصريين بينهم الداعية وجدي غنيم
- بالفيديو.. رد فعل طفلة ترى والدها بعد فراق طويل
- بالفيديو.. يتبع ضحيته قبل أن يغتصبها ويتزوج أخرى في ساعات!
- طالبة جامعية بمصر تخدر 25 من زميلاتها بعد الشجار معهن.. فريق طوارئ و5 سيارات إسعاف تدخلوا لإنقاذ الطالبات
- توقعات الأبراج ليوم May 1, 2017
- لبنان يسير على «حبْل مشدود» في سياق لعبة «حافة الهاوية»
- باسيل يتمسك بالنظام التأهيلي بدءاً بجبل لبنان بحجة أن عودة المسيحيين كانت «جسدية» وليست سياسية
- برّي: أعمل للمسيحيين ويعملون لـ«مسيحيين»!
- بعبدا: المبادرة الرئاسية واردة... وبرّي متمسِّك بطرحه
- القانون الانتخابي يضع حزب الله أمام اختبار جديد مع التيار الحر
- هكذا سيتصرف الحريري إذا عُقدت جلسة التمديد في 15 أيار.. باسيل لـ «الديار»: هذه قصة ورقتي.. ولا نطمع بصلاحيات احد
- إقليم الأسرى
- الصحراء المغربية… والأجواء الدولية المختلفة
- مصروفو «الصحة» في مؤسسة الحريري: للصبر حدود!
- تجارب كوريا الشمالية الصاروخية ..
- لماذا لا يقود عون الآن... معركة الدولة المدنية؟
- أحلاف سياسية تزاحم تباينات حزبيّة في السياسة اللبنانية
- جلسة مجلس الوزراء وحقول الألغام
- لغز القدم العملاقة - الحلقة الأولى
- السلاح المتفلِّت يَغزو لبنان... أرقام كبيرة تُظهر حجم الكارثة
- بمناسبةِ عيدِ العمّال عودةُ اليسارِ من بابِ اليمين
المذيع الأسترالي راي هادلي يطرد "ديلدام" من قائمة رعاة برنامجه
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - لاحظ مستمعو الإذاعي الأسترالي الشهير راي هادلي صاحب البرنامج كثيف المشاهدة أن هنالك شيئا ما مفقودا.
وعلى مدى السنوات الثمانية الماضية، كانت شركة المقاولات "ديلدام" إحدى أكبر مؤسسات تشييد الشقق السكنية في أستراليا راعية أساسية لبرنامج هادلي الإذاعي.
بيد أن قرار هادلي بإنهاء عقد الرعاية مع ديلدام أعقب طوفان من الشكاوي من مقاولين بالباطن تعرضوا لويلات انهيار شركة تابعة لديلدام.
جو خطار الرئيس التنفيذي لشركة ديلدام
ثمة أمر لم يساعد ديلدام أيضا، وهو أن مؤسسة التجزئة هارفي نورمان أحد المعلنين لبرنامج 2GB الذي يقدمه هادلي تضررت أيضا من الانهيار الأخير للشركة التابعة.
وقبل ثلاثة أيام من الكريسماس، تم تعيين إداري لتولي شؤون "باور بروجكتس" ا التي انهارت وهي تدين بأموال تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون دولار.
وكانت 80 % من أسهم باورل مملوكة لكيانات مترتبط بمالكي "ديلدام" سام فياض وصهره جو خطار.
وبالرغم من أن عددا معتبرا من شيكات باور كانت بلا رصيد منذ يونيو 2016، لكن أدريان بانكس المدير الوحيد للشركة حاول تنحية مخاوف العاملين جانبا.
وقال موظف سابق: "لقد أخبرنا أن ديلدام مساهم رئيسي ولن تسمح لنا بالسقوط".
لكن قبل أسبوع من الكريسماس، لم يأخذ الموظفون، البالغ عددهم حوالي 60، أجورهم، وفقدوا وظائفهم في 22 ديسمبر.
ماريا فياض وزوجها سام فياض
وقال بانكس معلقا عن الانهيار: "لقد كان الأمر مجرد سوء حظ"، رافضا التعليق عن أسباب إحجام خطار وفياض عن تمويل باور.
وقبل أسبوعين من الانهيار، منحت منظمة Urban Taskforce, خطار جائزة مقاول العام.
وأثناء قبوله الجائزة، قال خطار إن بناء المنازل يجري "في دم العائلة".
لكن يبدو أن دفع الضرائب لا يجري في دماء العائلة أيضا.
وقال ستيفن هاثواي، المصفي البارز: "دفع الضرائب لا يجري في الـ دي إن إيه الخاص بهم".
وتدين باور لمكتب الضرائب الأسترالي بحوالي مليون دولار، كما أن الشركة مدينة للعاملين بمليون دولار أخرى قيمة أجور ومستحقات غير مدفوعة.
وعلاوة على ذلك، يستحق مكتب إيرادات الولاية 309662 دولار، وتستحق هارفي نورمان 132000 دولار، بالإضافة إلى أكثر من 15 مليون دولار لعشرات من مقاولين من الباطن وتجار.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- نادين الراسي بمواقف حميمة وجريئة مع رجل متزوج
- أسطول روسيا المتهالك.. لماذا تغرق سفنها الحربية دائماً؟.. خبراء عسكريون يكشفون مفاجأة عن القوات البحرية الروسية
- تصاعُد احتمالات الحرب بين حزب الله وإسرائيل.. فما الذي قد تفعله روسيا إذا اندلعت المعركة؟
- طفل داعشي أسترالي يهدد مواطنيه بالقتل في فيديو مروع
- الرقص الشرقي يسحر الإسرائيليات
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- أستراليا: عائلة جرجس.. هل تخرج من الشقة؟
- المذيع الأسترالي راي هادلي يطرد "ديلدام" من قائمة رعاة برنامجه
- في أستراليا.. الأقاليم الخاسر الأكبر من انخفاض إيرادات النفط والغاز
- طفل داعشي أسترالي يهدد مواطنيه بالقتل في فيديو مروع
- أمازون تجتاح أستراليا.. 1.3 مليون عامل في خطر
- فضيحة في أستراليا.. البوليس الفيدرالي اخترق هاتف صحفي
- في مستقبل أستراليا.. الطاقة "للأغنياء فقط"
- بالأرقام.. تعرف على فاتورة ضرائب "جوجل أستراليا"
- برغبة السكان.. أحياء سيدني الداخلية فقيرة المواصلات العامة
- أستراليا: في قضية إيدي عبيد.. القضاء يغتصب سلطة البرلمان
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)