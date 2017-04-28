المذيع الأسترالي راي هادلي يطرد "ديلدام" من قائمة رعاة برنامجه

فياض فياض، راي هادلي و جو خطار وديفيد نادر

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - لاحظ مستمعو الإذاعي الأسترالي الشهير راي هادلي صاحب البرنامج كثيف المشاهدة أن هنالك شيئا ما مفقودا.

وعلى مدى السنوات الثمانية الماضية، كانت شركة المقاولات "ديلدام" إحدى أكبر مؤسسات تشييد الشقق السكنية في أستراليا راعية أساسية لبرنامج هادلي الإذاعي.

بيد أن قرار هادلي بإنهاء عقد الرعاية مع ديلدام أعقب طوفان من الشكاوي من مقاولين بالباطن تعرضوا لويلات انهيار شركة تابعة لديلدام.

جو خطار الرئيس التنفيذي لشركة ديلدام

ثمة أمر لم يساعد ديلدام أيضا، وهو أن مؤسسة التجزئة هارفي نورمان أحد المعلنين لبرنامج 2GB الذي يقدمه هادلي تضررت أيضا من الانهيار الأخير للشركة التابعة.

وقبل ثلاثة أيام من الكريسماس، تم تعيين إداري لتولي شؤون "باور بروجكتس" ا التي انهارت وهي تدين بأموال تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون دولار.

وكانت 80 % من أسهم باورل مملوكة لكيانات مترتبط بمالكي "ديلدام" سام فياض وصهره جو خطار.

وبالرغم من أن عددا معتبرا من شيكات باور كانت بلا رصيد منذ يونيو 2016، لكن أدريان بانكس المدير الوحيد للشركة حاول تنحية مخاوف العاملين جانبا.

وقال موظف سابق: "لقد أخبرنا أن ديلدام مساهم رئيسي ولن تسمح لنا بالسقوط".

لكن قبل أسبوع من الكريسماس، لم يأخذ الموظفون، البالغ عددهم حوالي 60، أجورهم، وفقدوا وظائفهم في 22 ديسمبر.

ماريا فياض وزوجها سام فياض

وقال بانكس معلقا عن الانهيار: "لقد كان الأمر مجرد سوء حظ"، رافضا التعليق عن أسباب إحجام خطار وفياض عن تمويل باور.

وقبل أسبوعين من الانهيار، منحت منظمة Urban Taskforce, خطار جائزة مقاول العام.

وأثناء قبوله الجائزة، قال خطار إن بناء المنازل يجري "في دم العائلة".

لكن يبدو أن دفع الضرائب لا يجري في دماء العائلة أيضا.

وقال ستيفن هاثواي، المصفي البارز: "دفع الضرائب لا يجري في الـ دي إن إيه الخاص بهم".

وتدين باور لمكتب الضرائب الأسترالي بحوالي مليون دولار، كما أن الشركة مدينة للعاملين بمليون دولار أخرى قيمة أجور ومستحقات غير مدفوعة.

وعلاوة على ذلك، يستحق مكتب إيرادات الولاية 309662 دولار، وتستحق هارفي نورمان 132000 دولار، بالإضافة إلى أكثر من 15 مليون دولار لعشرات من مقاولين من الباطن وتجار.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا