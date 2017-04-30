أستراليا: عائلة جرجس.. هل تخرج من الشقة؟

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تتزايد معاناة الراغبين في شراء منازل بسيدني حيث تتكدس العائلات في شقق سكنية صغيرة.

توني جرجس وزوجته ولاء يعيشان مع أبنائهم الثلاثة في شقة بمنطقة "بكسلي نورث".

وعلى مدى 18 شهرا، حاول توني وولاء دون جدوى شراء منزل يتسع لعائلتهم المتزايد.

وقال توني جرجس في تصريحات لـ إيه بي سي: "والآن بينما تستمر الأسعار في الارتفاع، تتضاءل قدرتنا بشكل متزايد على اتخاذ تلك الخطوة".

وتابع: "الخروج من الشقة والانتقال لحياة أوسع نطاقا أمر صعب التحقيق".

عائلة جرجس إحدى عائلات متعددة تقدمت لشراء منزل معروض للبيع بجنوب سيدني، في المنطقة التي يعيشون بها، وتتواجد بها مدارس الأبناء.

وأردف جرجس: "رأيت الكثير من نماذج الأشخاص الذين يقطنون في شقق سكنية في نفس وضعنا، حيث يرغبون في توسيع سكنهم، لكن ذلك الأمر أصبح بعيد المنال أكثر وأكثر".

توني جرجس يعيش في شقة ولديه عائلة مؤلفة من 5 أشخاص بينهم ابنته دانيلا، 4 سنوات.

وتضع حكومة نيو ساوث ويلز والحكومة الفيدرالية مسألة إيجاد حل سريع لأزمة الغلاء السكني على رأس أجندات الموازنات المقبلة.

ومن بين الحلول التي قد تشهدها الموازنة الفيدرالية خطة تسمح للأشخاص بتوجيه أرباحهم قبل الضرائب إلى حسابات ادخار خاصة للمساعدة على شراء منازل.

المعارضة في نيو ساوث ويلز ترغب في فرض ضريبة على المساكن الفارغة لأكثر من 6 شهور في محاولة لتذليل أزمة المنازل.

المصدر: abc.net.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا