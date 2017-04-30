قاضية أسترالية تحذر من كارثة في محكمة الأسرة

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - حذرت القاضية ديانا بريانت من ضعف تمويل محكمة الأسرة في أستراليا بما يعطل مصالح الكثير من الأشخاص.

وأضافت بريانت أن التراكمات الهائلة في القضايا غير المنجزة مع نقص الموارد يخذل العائلات التي تحتاج إلى حسم قضاياها.

وبالرغم من أن الرحلة الزمنية منذ تقديم القضية حتى عقد المحكمة تبلغ في متوسطها حوالي 17 شهرا، لكن بعض الأشخاص ينبغي عليهم الانتظار 3 سنوات.

وفي2015-16، تقدمت حوالي 85 ألف عائلة بدعاوى أمام الدائرة الفيدرالية، وأكثر من 20 ألف طلب لمحكمة الأسرة.

وأردفت القاضية أن نقص موارد المحكمة، يجعلها غير قادرة كذلك على توفير خدمة مراقبة ما بعد الأمر القضائي لمعرفة مدى التزام الأطراف به.

وواصلت: "أشعر كما لو أن الحكومة لا تفهم التأثير الذي يحدثه ذلك على العائلات الأسترالية".

وطالبت بريانت الحكومة الفيدرالية بضرورة توفير المزيد من التمويل لمحكمة الأسرة من أجل تخفيف الضغوط على النظام، والاستعانة بمزيد من الخبراء.

الشهر الماضي، مرر أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ طلبا يدعو إلى اتخاذ إجراءات لدعم نظام المحاكم الفيدرالية.

جيمس ماكجراث سيناتور كوينزلاند قال لمجلس الشيوخ إن الحكومة ينبغي أن تنفذ التزاماتها بتمويل المحاكم.

المصدر: abc.net.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا