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المصنفة ايضاً في: استراليا, اخبار الجالية اللبنانية والعربية

ماجد ماموسي.. أول مدان بالزواج القسري في أستراليا

آخر تحديث: منذ 48 دقيقة
المصدر: heraldsun.com.au
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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ماجد ماموسي.. أول مدان بالزواج القسري في أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تتعرض العديد من فتيات فيكتوريا للزواج القسري.

 

وبدأت أستراليا في فرض قيود مشددة لوضع حد لتلك الممارسات غير المشروعة، في ظل تقارير تتحدث عن اول إدانة في هذا الشأن لرجل من ملبورن لضلوعه في عملية تسهيل الزواج القسري الذي يحرمه القانون الفيدرالي.

 

وتحقق السلطات في عشرات من الفتيات الصغيرات اللاتي تحولن إلى زوجات، حيث كشفت إحصائيات جديدة إلى تفشي الحالة بولاية فيكتوريا على وجه الخصوص.

وقال الهيرالد صن إن رجلا من فيكتوريا يدعى ماجد ماموسي ربما يكون أول شخص تتم إدانته تحت مظلة قانون الزواج القسري منذ تجريم مثل هذه الممارسات في 2013.

 

ورغم صعوبة الملاحقة القضائية في مثل هذه الحالات لاعتمادها على شهادة الضحايا لكن ماموسي من "إيبينغ" أقر بالذنب الشهر الماضي بتهمة الزواج القسري، مما يعني أن الضحية ليست مطالبة بالإدلاء بشهادتها.

 

وفي وقت سابق، أفرجت المحكمة عن ماموسي بكفالة لحين انتهاء محاكمته.

 

واعترف ماموسي بترتيبه زواجا قسريا بمنطقة "جرينفال" عام 2015.

 

قضية ماموسي كانت بين عشرات القضايا التي أحيلت للبوليس الفيدرالي.

 

وذكرت تقارير أن فتيات صغيرات في أستراليا يتم تسفيرهن إلى الخارج للزواج، بينما تتزوج أخريات في طقوس دينية غير مشروعة.

وحققت الشرطة الفيدرالية في 69 حالة من الزواج القسري في عام 2015-16 بينها 19 تحقيقا في فيكتوريا.

 

المصدر: heraldsun.com.au
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