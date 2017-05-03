أستراليا: بولين هانسون تفتح النار على حزب العمال

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - اتهمت السيناتورة الأسترالية المثيرة للجدل بولين هانسون حزب العمال بمحاولة تفكيك حزبها "أمة واحدة".

جاء ذلك بعد أن طالب حزب العمال اللجنة الانتخابية في كوينزلاند بالتحقيق في ادعاءات خرق حزب "أمة واحدة" للقوانين الانتخابية.

وكتب موراي وات عضو البرلمان العمالي رسالة إلى لجنة الانتخابات في كوينزلاند في نهاية الأسبوع وأحال إليها تقريرا بصحيفة "ساتدرداي بيبر" يتضمن ادعاءات مفادها أن حزب "أمة واحدة" أجرى عملية تحويل لهيكله القانوني في نوفمبر دون إخطار السلطات الانتخابية أو أعضاء الحزب مما يمثل خرقا للقوانين الفيدرالية.

وأردفت الصحيفة أن حزب أمة واحدة قام بتغيير هيكله القانوني من "جمعية غير مؤسسية" إلى "جمعية مدمجة" في أواخر العام الماضي، دون الحصول على موافقة كتابية من أعضاء الحزب.

لكن هانسون بالمقابل اتهمت بيل شورتن زعيم حزب العمال بمحاولة إساءة استخدام النظام القانوني ضدها.

وأردفت على لسان متحدثها الرسمي جيمس أشبي: "منذ لحظة قيادتي لحزب "أمة واحدة" لتحقيق نتيجة تاريخية في الانتخابات الفيدرالية العام الماضي، يبذل حزب العمال كافة المحاولات لتفكيك الحزب".

وتابعت: "والآن يبدو أن بيل شورتن منح تعليمات لبعض أعضائه في حزب المال لقضاء الوقت في شكاوى بلا نهاية ضد "أمة واحدة"، إنه تكتيك سياسي جرى استخدامه ضدي وضد حزبي مرات عديدة في الماضي، إنه نفس التكتيك الذي أدى إلى دخولي السجن ظلما".

ومضت تقول: "هيكل حزب أمة واحدة يختلف عن الأحزاب الرئيسية".

المصدر: theguardian.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا