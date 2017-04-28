في سيدني.. بيوت الدعارة تنتشر كالنمل

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تزايد عدد الشكاوي بمعدل يتجاوز الثلث بشأن انتشار بيوت الدعارة غير القانونية بشكل هائل في سيدني منذ أن ألغت حكومة نيو ساوث ويلز العام الماضي خطة توصي بإجراء تحسينات في هذا المجال.

وكشفت فيرفاكس ميديا أنه منذ رفض خطة إنشاء نظام ترخيص لبيوت الدعارة ووحدة شرطة خاصة في مايو 2016، شهدت مدينة سيدني زيادة 37 % في الشكاوي من أصحاب أعمال ومواطنين عاديين غاضبين من انتشار بيوت الدعارة.

وأدى ذلك إلى 80 تحقيقا منفصلا يستغرق الانتهاء منها عامين.

أحد التحقيقات يرتبط ببيت دعارة غير مشروع يقع مقره على بعد أقل من 100 متر من مدرسة أندرو التابعة للكاتدرائية في منطقة الأعمال المركزية بسيدني "سي بي دي".

أحد بيوت الدعارة يقع بجوار مدرسة أندرو التابعة للكاتدرائية

ليندا هوليت رئيسة فرقة جرائم الجنس بشرطة نيو ساوث ويلز حذرت لجنة استماع برلمانية مؤخرة من المتاجرة بالبشر في بيوت الدعارة من خلال استغلال فتيات أجنبيات.

وتابعت: "ينبغي تنظيم صناعة الدعارة، وإذا أرادت امرأة العمل كعاهرة ينبغي أن تحصل على رخصة بذلك".

وردا على سؤال إذا ما كان ذلك سيحد من الإتجار بالبشر في أستراليا، أجابت: "نعم أعتقد ذلك، لأنها حين ستحصل على رخصة دعارة، ستمنحنا جواز سفرها الذي يحتوي على كافة المعلومات".

وكان رئيس حكومة نيو ساوث ويلز السابق مايك بيرد قد أسس لجنة تحقيق عام 2015 لبحث أوضاع بيوت الدعارة، بعد أن كشفت فيرفاكس ميديا أن مجالس البلديات أصبحت عاجزة عن منع انتشار بيوت الدعارة في كل مكان.

المئات من بيوت الدعارة تتنكر في أنشطة أخرى مثل مراكز التدليك، بل أن بعضها يعرض خصومات على الخدمات الجنسية.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا