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لماذا عاد الأستراليون إلى شراء الألبان الرخيصة؟
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - لقد كانت حركة بدت وكأنها تجمع كافة الأستراليين.
مزارعو الألبان كانوا في أزمة حقيقية، ومن ثم بدأت مطالبات تدعو الأستراليين بإدارة ظهورهم للمنتجات المستوردة رخيصة الثمن وشراء المنتج المحلي ودعمه.
لكن يبدو أنه بمرور الزمن عادت الأمور إلى ما كانت عليه.
وكشفت إحصائيات من "ديري أستراليا" انخفاض مبيعات الألبان ماركة وولورث من 66 % إلى 51 % في شهر واحد.
ويبدو أن إغواء شراء لبن رخيص الثمن ما يزال يسيطر على العديد من الأستراليين.
جاري مورتايمر البروفيسور المساعد بقسم التسويق بجامعة كوينزلاند قال إن مسألة شراء المنتجات المحلية من عدمه ترتبط بالأخلاقيات.
وفسر ذلك قائلا: "قضية الألبان هامة، ويرتبط الاستهلاك بالأخلاقيات عندما نهتم بدعم مزارعينا المحليين".
وأردف: "التحدي هنا هو وجود فارق بين النية الأخلاقية والسلوكيات الأخلاقية".
وتابع: "لدينا النية الطيبة، لكن ثمة فارق في مسألة التنفيذ".
من جانبه، قال توم جودفري من منظمة "تشويس" المعنية بشؤون المستهلك قال إن الأوقات التي قاطع فيها المستهلكون الألبان الرخيصة تثبت قدرة الناس على التأثير على السوق، حتى ولو لفترات وجيزة.
واستطردت: "التحول المؤقت لشراء الألبان المحلية أظهر بوضوح قوة عاطفة المستهلكين في إحداث تغيير بالأسواق".
ولكن عن أسباب عودة المستهلكين مجددا لشراء الألبان الرخيصة قال الدكتور مورتيمر إن حملة المقاطعة كانت فعالة لكنها قصيرة النفس.
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