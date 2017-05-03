إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | لماذا عاد الأستراليون إلى شراء الألبان الرخيصة؟
المصنفة ايضاً في: استراليا

لماذا عاد الأستراليون إلى شراء الألبان الرخيصة؟

آخر تحديث: منذ 43 دقيقة
المصدر: mamamia.com.au
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 37
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
لماذا عاد الأستراليون إلى شراء الألبان الرخيصة؟

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - لقد كانت حركة بدت وكأنها تجمع كافة الأستراليين.

 

مزارعو الألبان كانوا في أزمة حقيقية، ومن ثم بدأت مطالبات تدعو الأستراليين بإدارة ظهورهم للمنتجات المستوردة رخيصة الثمن وشراء المنتج المحلي ودعمه.

 

لكن يبدو أنه بمرور الزمن عادت الأمور إلى ما كانت عليه.

 

وكشفت إحصائيات من "ديري أستراليا" انخفاض مبيعات الألبان ماركة وولورث من 66 % إلى 51 % في شهر واحد.

 

ويبدو أن إغواء شراء لبن رخيص الثمن ما يزال يسيطر على العديد من الأستراليين.

 

جاري مورتايمر البروفيسور المساعد بقسم التسويق بجامعة كوينزلاند قال إن مسألة شراء المنتجات المحلية من عدمه ترتبط بالأخلاقيات.

 

وفسر ذلك قائلا: "قضية الألبان هامة، ويرتبط الاستهلاك بالأخلاقيات عندما نهتم بدعم مزارعينا المحليين".

وأردف: "التحدي هنا هو وجود فارق بين النية الأخلاقية والسلوكيات الأخلاقية".

 

وتابع: "لدينا النية الطيبة، لكن ثمة فارق في مسألة التنفيذ".

 

من جانبه، قال توم جودفري من منظمة "تشويس" المعنية بشؤون المستهلك قال إن الأوقات التي قاطع فيها المستهلكون الألبان الرخيصة تثبت قدرة الناس على التأثير على السوق، حتى ولو لفترات وجيزة.

 

واستطردت: "التحول المؤقت لشراء الألبان المحلية أظهر بوضوح قوة عاطفة المستهلكين في إحداث تغيير بالأسواق".

 

ولكن عن أسباب عودة المستهلكين مجددا لشراء الألبان الرخيصة قال الدكتور مورتيمر إن حملة المقاطعة كانت فعالة لكنها قصيرة النفس.

 

المصدر: mamamia.com.au
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)