خبير طاقة: بعد 3 سنوات.. فواتير الكهرباء تنخفض في أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال كوباد بافناجري المحلل بقسم الطاقة ببلومبرج نيوز إن أسعار الكهرباء في أستراليا ستمر بحالة انخفاض بعد 3 سنوات نتيجة لجني ثمار مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن الأمر يحتاج فقط إلى بعض الصبر حتى تؤتي مشروعات الطاقة المتجددة ثمارها، واستطرد: "سيمنع هذا حدوث المزيد من الارتفاعات في فواتير الطاقة".

لكن خبير الطاقة توقع استمرار ارتفاع فواتير الكهرباء هذا العام وربما العام المقبل قائلا إن الألم قصير المدى سيستمر في أعقاب إغلاق محطة طاقة هازلوود بولاية فيكتوريا.

وتابع مخبرا هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي" على هامش معرض ومؤتمر الطاقة الشمسية بملبورن: "أسعار الطاقة بالتأكيد مستمرة في الارتفاع هذا العام والعام المقبل، لكن الطاقة المتجددة ستملأ الفراغ الذي خلفه إغلاق محطة هازيلوود.

ومضى يقول: "الحل يتمثل في توفير المزيد من الإمدادات والمنافسة".

ولفت إلى أنه لا يستطيع التحديد الدقيق لمقدار الانخفاض في فواتير الطاقة.

واستطرد: "بينما سيلجأ العديد من السكان إلى تركيب ألواح توليد الطاقة الشمسية فوق أسطح منازلهم، ستقام مشروعات توليد طاقة شمسية واسعة النطاق بالتوازي مع تلك الجهود الفردية".

ولفت إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية هذا العام ستولد نحو 1000 ميجاوات من الطاقة، وأضاف: " إنه التحدي الذي يتصارع معه الجميع في العالم أن تحصل على طاقة متجددة رخيصة".

جون جريمز، الرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة الشمسية قال إن أستراليا في مرحلة من التحول في قطاع الطاقة.

المصدر: abc.net.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا