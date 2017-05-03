- انقطاع خدمة واتساب في عدة دول.. وهذا ما قالته الشركة
- عازفون عن المشاركة.. الجزائريون غير مهتمين بالانتخابات التشريعية.. وسجن الممتنعين أداة الحكومة للتشجيع على التصويت
- متى تنفجر الفقاعة العقارية في أستراليا.. إليك 4 سيناريوهات
- خبير طاقة: بعد 3 سنوات.. فواتير الكهرباء تنخفض في أستراليا
- خطر أمني يهدد وجود «حماس» في تركيا!
- نصرالله يرسم السقوف السياسية.. وجلسة 15 أيار ″لزوم ما لا يلزم″
- نصر الله يسقط «التأهيلي» بسلاح جنبلاطي فكيف ستتعاطى الحكومة مع طروحاته الانتخابية؟
- جنبلاط: التصويت سقط و«السيد» محق... وهذا هو المحظور الوحيد.. المعطيات الاقتصادية خطيرة... والجمهورية مسافرة على حساب الخزينة !
- المشنوق: الفراغ ممنوع بقرار إقليمي ودولي | خياران لتفادي الشغور: النسبية أو «الستين»
- رونالدو يفرض هيمنته على مدريد وأوروبا
- بدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم May 4, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 4, 2017
- الصيغة الأحدث: الأسد يرحل والنظام يبقى... لكن متى وكيف؟
- الأمير محمد بن سلمان يقدم أوراق تتويجه كملك قادم: نقل المعركة الى العمق الإيراني بتثوير الأقليات العرقية والمذهبية واغلاق الأبواب امام الحوار.. ويؤكد ان الوقت لصالحه في اليمن.. ما هي فرص نجاح هذه السياسات “التهديدية” من النجاح؟ وكيف سيكون رد الطرف الآخر؟ قراءة في مقابلته التلفزيونية الاهم
- لا فراغ.. و«النسبيّة» قابلة للنفاذ
- مخبأ سرِّي يُموِّن الإرهابيين... ومَن سيُدافع عن إنتحاري الحمرا؟
- نقمة في «المستقبل»: لا لسياسة «الانبطاح»
- الى أين سباق اللاءات في التحولات هنا وحولنا؟
- مَن يستطيع تحمُّل الفراغ ... إذا وقع؟
- بري رداً على تهديدات باسيل: الشارع ليس لعبة
- لجنة الاتصالات النيابية تضع يدها على الهدر في قطاع الخليوي
- السنيورة يدعي على سالم زهران بتهمة القدح والذم والتحريض
- لماذا تُجبر النساء في نيبال على مغادرة بيوتهن أثناء الحيض؟
- 4 مناطق آمنة.. اتفاق بين بوتين وأردوغان على حظر جوي وتخفيف التصعيد في سوريا
خبير طاقة: بعد 3 سنوات.. فواتير الكهرباء تنخفض في أستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال كوباد بافناجري المحلل بقسم الطاقة ببلومبرج نيوز إن أسعار الكهرباء في أستراليا ستمر بحالة انخفاض بعد 3 سنوات نتيجة لجني ثمار مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن الأمر يحتاج فقط إلى بعض الصبر حتى تؤتي مشروعات الطاقة المتجددة ثمارها، واستطرد: "سيمنع هذا حدوث المزيد من الارتفاعات في فواتير الطاقة".
لكن خبير الطاقة توقع استمرار ارتفاع فواتير الكهرباء هذا العام وربما العام المقبل قائلا إن الألم قصير المدى سيستمر في أعقاب إغلاق محطة طاقة هازلوود بولاية فيكتوريا.
وتابع مخبرا هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي" على هامش معرض ومؤتمر الطاقة الشمسية بملبورن: "أسعار الطاقة بالتأكيد مستمرة في الارتفاع هذا العام والعام المقبل، لكن الطاقة المتجددة ستملأ الفراغ الذي خلفه إغلاق محطة هازيلوود.
ومضى يقول: "الحل يتمثل في توفير المزيد من الإمدادات والمنافسة".
ولفت إلى أنه لا يستطيع التحديد الدقيق لمقدار الانخفاض في فواتير الطاقة.
واستطرد: "بينما سيلجأ العديد من السكان إلى تركيب ألواح توليد الطاقة الشمسية فوق أسطح منازلهم، ستقام مشروعات توليد طاقة شمسية واسعة النطاق بالتوازي مع تلك الجهود الفردية".
ولفت إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية هذا العام ستولد نحو 1000 ميجاوات من الطاقة، وأضاف: " إنه التحدي الذي يتصارع معه الجميع في العالم أن تحصل على طاقة متجددة رخيصة".
جون جريمز، الرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة الشمسية قال إن أستراليا في مرحلة من التحول في قطاع الطاقة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- في سيدني.. بيوت الدعارة تنتشر كالنمل
- نشروا صوراً شبه عارية للأميرة كيت ميدلتون فانتهى بهم المطاف بالقضاء.. مجلة فرنسية ينتظرها ثمن باهظ لفعلتها
- لماذا تُجبر النساء في نيبال على مغادرة بيوتهن أثناء الحيض؟
- 4 مناطق آمنة.. اتفاق بين بوتين وأردوغان على حظر جوي وتخفيف التصعيد في سوريا
- نادين الراسي بمواقف حميمة وجريئة مع رجل متزوج
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- Beauty Pageant Scam: Salim Mehajer’s Sister Wins Miss Lebanon Australia, Was the Contest Fixed? 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
العنكبوت الالكتروني
- متى تنفجر الفقاعة العقارية في أستراليا.. إليك 4 سيناريوهات
- خبير طاقة: بعد 3 سنوات.. فواتير الكهرباء تنخفض في أستراليا
- في سيدني.. بيوت الدعارة تنتشر كالنمل
- لماذا عاد الأستراليون إلى شراء الألبان الرخيصة؟
- أستراليا: بولين هانسون تفتح النار على حزب العمال
- ماجد ماموسي.. أول مدان بالزواج القسري في أستراليا
- قاضية أسترالية تحذر من كارثة في محكمة الأسرة
- أستراليا: عائلة جرجس.. هل تخرج من الشقة؟
- المذيع الأسترالي راي هادلي يطرد "ديلدام" من قائمة رعاة برنامجه
- في أستراليا.. الأقاليم الخاسر الأكبر من انخفاض إيرادات النفط والغاز
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)