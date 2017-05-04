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متى تنفجر الفقاعة العقارية في أستراليا.. إليك 4 سيناريوهات
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال موقع الكونفرسيشن إن أستراليا قد تشهد انفجارا في الفقاعة العقارية التي تعاني منها إذا تحقق أحد السيناريوهات الأربعة التالية:
1- تضييق الإقراض، ورفع أسعار الفائدة، وزيادة الضغوط على الرهون العقارية.
2- البطالة المقنعة والبطالة بشكل عام مما يخلق حالة من الانكماش البطئ.
3- فشل التدخل الحكومي وإصلاحات السوق.
3- حدوث أزمة عالمية.
وتابع التقرير: "هذه السيناريوهات الأربعة تركز على نقاط توتر مختلفة في أستراليا والاقتصاد العالمي.
السيناريو الأول يركز على توازن الممارسات بين هيئات منظمة مثل APRA وبنك الاحتياطي الأسترالي (المركزي)، مع الضغوط الواقعة على عاتق العائلات جراء الرهون العقارية.
السيناريو الثاني يتخيل التأثير الذي قد تحدثه البطالة في مجالات معينة.
بعض العوامل الأخرى ربما تلعب دورا مثل محاولة الحكومة الفيدرالية التدخل لإصلاح المشكلات في السوق.
لكن ثمة أمور أخرى قد تخرج عن نطاق السيطرة الحكومية مثل حدوث أزمة عالمية.
السيناريوهات الأربعة تلقي الضوء على مدى تعقيد وتشابك الخطوات المرتبطة بانفجار الفقاعة العقارية.
وبشكل عام ينقسم كل سيناريو من السيناريوهات الأربعة إلى مجموعة من الخطوات المتشابكة أوردها الموقع الأسترالي بشكل تفصيلي لإثبات مدى خطورة الأزمة.
وعن سيناريو تشديد الإقراض ورفع سعر الفائدة، وضغوط الرهون العقارية، استعان البروفسور هاري شيكويل الرسم البياني التالي:
السيناريو الثاني يرجح أن يتحقق في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوباما، بينما تتعافى تلك الأسواق، حيث يبدأ الدولار الأسترالي بعدها في الانحدار مجبرا البنك المركزي على زيادة أسعار الفائدة.
زيادة أسعار الفائدة تؤدي بدورها إلى إعادة المدفوعات بشكل يفوق التصور بالنسبة لكثير من المستثمرين.
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