إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | محكمة أسترالية تبرئ امرأة قتلت 8 أطفال بينهم 7 من أبنائها
المصنفة ايضاً في: استراليا

محكمة أسترالية تبرئ امرأة قتلت 8 أطفال بينهم 7 من أبنائها

آخر تحديث: منذ 58 دقيقة
المصدر: سيدني - د ب أ
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 202
قيّم هذا المقال/الخبر:
5.00
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
محكمة أسترالية تبرئ امرأة قتلت 8 أطفال بينهم 7 من أبنائها

قضت محكمة أسترالية بأن امرأة أسترالية كانت قد قتلت ثمانية أطفال بينهم أبناؤها السبعة، ليست مسؤولة عن تصرفاتها معاناتها من اضطرابات نفسية إثر إصابتها بمرض انفصام الشخصية "سكيتزوفرينيا" دون أن يتم تشخيصه.

 

وكانت رينا ثايداي قد طعنت نفسها 35 مرة بعد أن قتلت سبعة من أبنائها وطفلا من أقاربها، تتراوح أعمارهم بين عامين و14 عاما، بمنزلها في كيرينز شمالي أستراليا في ديسمبر 2014.

 

ورأت محكمة الصحة النفسية في كوينزلاند أن المرأة كانت "مختلة عقليا" في ذلك الوقت، وتعاني من مرض انفصام الشخصية ومن ثم لن تواجه محاكمة جراء تهم القتل التي كانت تواجهها.

 

وتم إعلان هذا الحكم، الصادر في أبريل اليوم.

 

المصدر: سيدني - د ب أ

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)