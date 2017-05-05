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مقابل 10 آلاف دولار.. أستراليا تمنح آباء المهاجرين تأشيرة 5 سنوات

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: theguardian.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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مقابل 10 آلاف دولار.. أستراليا تمنح آباء المهاجرين تأشيرة 5 سنوات

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - من المقرر أن تعلن الحكومة الفيدرالية في موازنتها الأسبوع المقبل عن تغييرات الجديدة تسمح بحصول آباء المهاجرين المقيمين بشكل دائم في أستراليا على تأشيرات مؤقتة للبقاء في أستراليا 5 سنوات مقابل 10 آلاف دولار.

 

وبحسب راديو "إس بي إس"، فإن الآباء كبار السن الراغبين في الحصول على التأشيرة المطلوبة سيحتاجون تأمينا صحيا خاصا، وكذلك دعما ماليا من خلال روابط مع أبنائهم المقيمين في أستراليا قبل الموافقة على منحها إياهم.

 

وكانت حكومة تيرنبول قد وعدت عشية انتخابات 2016 بتقديم تلك التأشيرة الأبوية في أعقاب تعهدات حزب العمال المعارض بمنح آباء المهاجرين الحاصلين على إقامة دائمة في أستراليا تأشيرة زيارة أستراليا 3 سنوات إذا كانوا حاملين لتأمين طبي خاص، ودفع 5000 دولار، مع دعمهم ماليا من الأبناء.

 

ونشرت حكومة تيرنبول ورقة مناقشة في سبتمبر من العام الماضي والتي حددت شروط الحصول على التأشيرة المطلوبة.

وفي ذلك الوقت، قال أليكس هوك مساعد وزير الهجرة إن النظام الجديد سيوضع قيد التنفيذ بحلول يوليو 2017.

 

من جانبه، قال بيتر دوتون وزير الهجرة إن الحكومة ترغب في المساعدة على جمع شمل العائلات دون إضافة أعباء مالية أكثر على نظام الرعاية الصحية في أستراليا.

 

ومضى يقول: "لاحظ الائتلاف أن العديد من الأستراليين بما في ذلك الجاليات الصينية تواجه ضغوطا بسبب انفصال الأبناء عن الآباء، وانفصال الأحفاد عن الأجداد".

 

واستطرد: "نرغب في مساعدة العائلات على لم الشمل وقضاء وقت معا دون إضافة أعباء مالية على النظام الصحي الأسترالي".

 

المصدر: theguardian.com
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