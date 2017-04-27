- مغنية أوكرانية تحيي حفلا للأطفال "شبه عارية"
- ملياردير نرويجي يقرر التبرع بمعظم ثروته
- علماء أمريكيون: فيضان عالمي قريب
- "لماذا أكره عمي؟".. مقال لابن أخ هتلر يفضح الزعيم النازي.. جده يهودي وكان على علاقة بابنة شقيقته!
- ملكة بريطانيا تمتلك هاتفاً جوالاً وآيباد.. ولديها حساب سري على الشبكات الاجتماعية!
- مارين لوبان سليلة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم!.. تفاصيل الخبر الغريب الذي نشرته الوكالة الفرنسية ثم حذفته
- طليق نوال الزغبي يُفجر مفاجأة صادمة عن علاقتهما.. هذا عمرها الحقيقي !
- المناورات بـ «الصوت العالي» في لبنان تحكم البحث عن مَخرج لأزمة قانون الانتخاب
- مقابل 10 آلاف دولار.. أستراليا تمنح آباء المهاجرين تأشيرة 5 سنوات
- ما هي فرص نجاح الاتفاق الروسي الإيراني التركي لاقامة “مناطق تخفيف التصعيد”؟ ولماذا يتجنبون تعبير “المناطق الآمنة” الأكثر دقة؟ وهل ستقاتل المعارضة المسلحة “الدولة الإسلامية” و”النصرة” الى جانب الجيش السوري؟ ولماذا رحب الجعفري وانسحب علوش؟
- تحذير لأصحاب الأعمال في أستراليا.. مكتب الضرائب يستهدف "نقاط الولاء"
- هل دخل حلف عون وحزب الله مرحلة "التفكك"؟
- أمير داعش مصر يتحدث عن ولاية سيناء.. حذر الأقباط والمسلمين
- اجماع على رفض التمديد للبرلمان اللبناني
- المواقف وزيارة ترمب
- «نموذج وستفاليا» لحل صراعات الشرق الأوسط
- فرنسا تبحث عن مكان تحت الشمس
- حزب الله يتجه الى «الحزم» لوقف «الدلع السياسي» وتجنب «الهاوية»...؟
- بدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم May 5, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 5, 2017
- حديث عن مسوَّدة قانون قيد البحث.. والحريري: الحلّ قاب قوسين
- التهويل بـ«التصويت» يُسقط التفاؤل!
- الهوس الثقافي!!
- الاتحاد الدولي لكرة السلة يجيز ارتداء الحجاب
تحذير لأصحاب الأعمال في أستراليا.. مكتب الضرائب يستهدف "نقاط الولاء"
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ينبغي على أصحاب الأعمال في أستراليا الاستعداد لمكتب الضرائب الذي سيجبرهم على إعلان المشتريات التي حدثت تحت نطاق خطط برامج "نقاط ولاء المستهلك loyalty points" التي تستهدف جذب الزبائن كجزء من الدخل الذي يستحق دفع ضرائب، وفقا لتحذيرات محاسبة بارزة.
يذكر أن العديد من المتاجر والشركات تعمل على وضع برامج ولاء من خلال منح الزبائن نقاطا خاصة لمشترياتهم، ليستطيع بعد ذلك استغلال النقاط في مشتريات أو مميزات إضافية.
ويراجع مكتب الضرائب أسلوب تعامله مع مسألة نقاط الولاء منذ أبريل 2016.
ماريانا فون لوكن خبيرة الضرائب في "إتش إل بي جود سيدني" قالت إن أصحاب الأعمال قد يتعين عليهم قريبا الإعلان عن قيمة تلك النقاط التي يتم استبدالها بمميزات مختلفة.
مكتب الضرائب الأسترالي قد يتجسس على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة الحجم الحقيقي لنقاط الولاء غير المرتبطة بنفقات البيزنس، وأخذ ذلك في الاعتبار في التقييم الضريبي.
ولم يستجب مكتب الضرائب الأسترالي لتساؤلات مجلة "أستراليان فابنانشيال ريفيو" حول إذا ما كان سيتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه نظام "نقاط الولاء" الذي يتبعه العديد من المؤسسات لزيادة حجم المبيعات.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- القاضي القاتل.. رئيس محكمة للجنايات بمصر يطلق النار على مجند أمام خطيبته.. ماذا دفعه لارتكاب جريمته؟
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!!
- مقابل 10 آلاف دولار.. أستراليا تمنح آباء المهاجرين تأشيرة 5 سنوات
- كيف تجعل إمرأتك تقذف سائلها الجنسي ؟!
- محكمة أسترالية تبرئ امرأة قتلت 8 أطفال بينهم 7 من أبنائها
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- مقابل 10 آلاف دولار.. أستراليا تمنح آباء المهاجرين تأشيرة 5 سنوات
- تحذير لأصحاب الأعمال في أستراليا.. مكتب الضرائب يستهدف "نقاط الولاء"
- محكمة أسترالية تبرئ امرأة قتلت 8 أطفال بينهم 7 من أبنائها
- متى تنفجر الفقاعة العقارية في أستراليا.. إليك 4 سيناريوهات
- خبير طاقة: بعد 3 سنوات.. فواتير الكهرباء تنخفض في أستراليا
- في سيدني.. بيوت الدعارة تنتشر كالنمل
- لماذا عاد الأستراليون إلى شراء الألبان الرخيصة؟
- أستراليا: بولين هانسون تفتح النار على حزب العمال
- ماجد ماموسي.. أول مدان بالزواج القسري في أستراليا
- قاضية أسترالية تحذر من كارثة في محكمة الأسرة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)