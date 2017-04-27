تحذير لأصحاب الأعمال في أستراليا.. مكتب الضرائب يستهدف "نقاط الولاء"

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ينبغي على أصحاب الأعمال في أستراليا الاستعداد لمكتب الضرائب الذي سيجبرهم على إعلان المشتريات التي حدثت تحت نطاق خطط برامج "نقاط ولاء المستهلك loyalty points" التي تستهدف جذب الزبائن كجزء من الدخل الذي يستحق دفع ضرائب، وفقا لتحذيرات محاسبة بارزة.

يذكر أن العديد من المتاجر والشركات تعمل على وضع برامج ولاء من خلال منح الزبائن نقاطا خاصة لمشترياتهم، ليستطيع بعد ذلك استغلال النقاط في مشتريات أو مميزات إضافية.

ويراجع مكتب الضرائب أسلوب تعامله مع مسألة نقاط الولاء منذ أبريل 2016.

ماريانا فون لوكن خبيرة الضرائب في "إتش إل بي جود سيدني" قالت إن أصحاب الأعمال قد يتعين عليهم قريبا الإعلان عن قيمة تلك النقاط التي يتم استبدالها بمميزات مختلفة.

مكتب الضرائب الأسترالي قد يتجسس على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة الحجم الحقيقي لنقاط الولاء غير المرتبطة بنفقات البيزنس، وأخذ ذلك في الاعتبار في التقييم الضريبي.

ولم يستجب مكتب الضرائب الأسترالي لتساؤلات مجلة "أستراليان فابنانشيال ريفيو" حول إذا ما كان سيتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه نظام "نقاط الولاء" الذي يتبعه العديد من المؤسسات لزيادة حجم المبيعات.

المصدر: afr.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا