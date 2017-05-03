أستراليا تراجع قواعد تأشيرة المهاجرين الأثرياء

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - من المقرر أن تراجع أستراليا هذا العام قواعد التأشيرات للمهاجرين الاثرياء المستثمرين، الذين يحمل معظمهم الجنسية الصينية.

وصرح مسؤول أسترالي الأربعاء الماضي باعتزام حكومته على إجراء تلك المراجعة في وقت تشدد فيه الدولة إجراءات الحصول على الجنسية.

ولم يوضح المسؤول التغييرات التي تشملها المراجعة، لكنه ألمح إلى ضرورة التمتع بمستوى متميز في اللغة الإنجليزية كأحد الشروط اللازمة.

ويأتي الإعلان بعد أيام من إلغاء أستراليا لتأشيرة العمل المؤقت للأجانب، واستبدالها ببرنامج أكثر صرامة، مع زيادة شروط الحصول على الجنسية الأسترالية.

يذكر أن حوالي 90 % من المتقدمين للحصول على تأشيرات المستثمرين صينيون.

ويشترط القانون امتلاك المستثمر الأجنبي 5 ملايين دولار أسترالي للحصول على الجنسية الأسترالية.

أليكس هوك مساعد وزير الهجرة ذكر ان البرنامج ينبغي تصميمه لتلبية احتياجات الاقتصاد الأسترالين مع الأخذ في الاعتبار ردود الفعل.

وأردف: "المجتمع الأسترالي يتوقع أن يمتلك المهاجرون قدرة جيدة في مهارات اللغة الإنجليزية، أعتقد أن ذلك أمر عادل".

وتشهد أستراليا في الآونة الأخيرة صعودا لنبرة القومية، والسياسات المناوئة للهجرة، حيث تحظى أحزاب اليمين المتطرف مثل "أمة واحدة" بدعم شعبي، مع تضاؤل شعبية الائتلاف بقيادة مالكولم تيرنبول الذي ينتمي للحزب الليبرالي.

ويسعى الكثيرون من المستثمرين الصينيين للانتقال إلى استراليا من أجل نمط حياة أفضل، كما يسعى بعضهم للهروب من حملة صينية كاسحة لمقاومة الفساد تدفع الكثير من هؤلاء المستثمرين لمحاولة تحريك أموالهم إلى الخارج.

المصدر: usnews.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا