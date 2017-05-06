منظمة التجارة العالمية تصفع صناعة السجائر في أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تلقت صناعة السجائر في أستراليا والعالم هزيمة كبرى بعد قرار منظمة التجارة العالمية بتأييد قوانين تلزم شركات التبغ بتعبئة المنتج في عبوات موحدة باهتة اللون دون أي لوجوهات أو إعلانات ترويجية.

ورغم أن القرار الرسمي للمنظمة لن يخرج إلى النور قبل يوليو المقبل لكن مسودة القرار دافعت عن القوانين التي أصدرتها المحاكم الأسترالية ضد شركات السجائر واعتبرتها تندرج تحت إطار إجراءات مشروعة تستهدف المحافظة على الصحة العامة.

وتخوض شركات التبغ معارك قانونية ضد تلك القوانين خلال السنوات الخمس الأخيرة، لكن منظمة التجارة العالمية أجهضت الأمل الأخير لها.

وتمثل الأخبار ضربة كبرى لصناعة السجائر بشكل عام، لا سيما وأن قرار منظمة التجارة العالمية يمنح الضوء الأخضر للدول الأخرى لتطبيق قوانين متشابهة.

وعلاوة على ذلك، قد يرتبط القرار بتداعيات أوسع نطاقا إذا امتدت التشديدات الحكومية على تعبئة الخمور والوجبات السريعة قليلة القيمة الغذائية.

القوانين الأسترالية ضد السجائر التي تعزي إلى عام 2010 تجاوزت نطاق حظر الإعلانات، وإلزام الشركات بوضع تحذيرات صحية، لكنها تحظر كذلك وضع لوجوهات أو ألوان مميزة لعبوات السجائر، وتشترط توحيدها للون الزيتوني الباهت، مع كتابة الماركة بحروف صغيرة.

وذكرت شركات السجائر أن تلك القوانين تمثل انتهاكا لماركاتها المسجلة.

وقالت متحدثة باسم شركة التبغ "بريتيش أمريكيان" إنها لن تعلق إلا مع صدور القرار الرسمي، لكنها أكدت أن المعركة مستمرة ولن تنتهي عن هذا الحد.

متحدثة باسم "جابان توباكو" رأت أن تسريب النتائج الرسمية لقرار منظمة التجارة العالمية قبل صدوره يمثل انتهاكا للقوانين.

وكانت كل من كوبا وهندواس وجمهورية الدومينيك وإندونيسيا قد تقدمت بشكاوى لدى منظمة التجارة العالمية من أن القوانين الجديدة تمثل عائقا غير مشروع يقوض الحركة التجارية.

المصدر: theguardian.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا